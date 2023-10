A razão devastadora por trás do silêncio dos atores de ‘Friends’ após a morte de Matthew Perry

Ta morte repentina e trágica do querido ator Mateus Perryconhecido por seu papel como Chandler na icônica série de TV ‘Friends’, gerou uma onda de tristeza e homenagens.

No entanto, visivelmente ausentes das declarações públicas estão seus colegas de elenco de ‘Friends’, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe)que mantiveram silêncio nas redes sociais e com a mídia.

O silêncio do elenco principal de ‘Friends’ é explicado por uma fonte do Page Six próxima aos atores. Eles supostamente ainda estão lutando com o choque de Peradaa morte prematura aos 54 anos, que tragicamente se afogou em uma banheira de hidromassagem.

“O elenco está sofrendo com a perda de seu irmão porque é isso que Matty era – o irmão deles. É simplesmente devastador”, observou a fonte.

A fonte revelou ainda que o elenco está preparando um comunicado conjunto para expressar suas emoções neste momento difícil.

Este atraso na resposta é atribuído ao vínculo profundo que partilhavam e ao facto de estarem bem conscientes Peradaluta contra o vício. Eles apoiaram um ao outro nos bons e maus momentos, tornando essa perda particularmente difícil para eles.

Anistonem particular, tinha uma ligação especial com Perada e desempenhou um papel significativo em ajudá-lo a superar seus problemas com o vício em drogas e álcool.

Em suas memórias, Perada reconhecido Anistonenvolvimento fundamental em sua recuperação.

A vez que Matthew Perry falou sobre sua batalha contra o vícioRoberto Ortega

Os criadores de ‘Friends’ Martha Kauffman e David Cranejunto com o produtor Kevin Brilhantetambém expressaram seu pesar Peradaestá passando.

Lembraram-se dele como um amigo querido e destacaram seu imenso talento e coração “generoso e altruísta”. Eles enfatizaram seu papel como a pessoa mais engraçada da sala.

Uma autópsia inconclusiva

Enquanto a equipe forense de Los Angeles investiga a causa do PeradaApós a morte, uma autópsia inicial não forneceu resultados conclusivos.

Mais testes são necessários para determinar a causa exata da morte prematura do ator.

Em meio ao luto e ao choque que se seguiu PeradaApós o falecimento de ‘Friends’, espera-se que seus colegas de elenco de ‘Friends’, que compartilhavam um vínculo profundo com ele, divulguem um comunicado conjunto para prestar homenagem ao seu querido amigo e colega.