A resposta inesperada de Travis Kelce a ‘Mr. Comentário sarcástico da Pfizer

Aaron Rodgers sempre falou muito sobre as pessoas que tomam cegamente as vacinas Covid-19, especialmente desde que foi suspenso pelo NFL por se recusar a aceitá-lo. Atualmente, ele está se recuperando de uma grave lesão no tendão de Aquiles, mas já jogava no mais alto nível antes de isso acontecer, quando a punição foi suspensa. Acontece que existe uma grande divisão entre as pessoas que acreditam nas vacinas e as que não acreditam. Várias figuras públicas foram atrás Aaron Rodgers por sua posição em relação às vacinas e ele também respondeu a elas. Notoriamente, apresentador Keith Olbermann ficou feliz que Rodgers se machucou por se recusar a tomar a vacina. Ele aconselhou Keith a tomar seu quinto reforço. Aaron também ligou Travis Kelce ‘Sr. Pfizer’ para o comercial que ele filmou com a grande empresa farmacêutica que promove vacinas.

Todos esses comentários rápidos foram feitos no lugar mais confortável possível para Aaron Rodgers: O programa Pat McAfee na ESPN. Durante anos, Rodgers e McAfee foram bons amigos e compartilharam ótimos momentos neste programa. Quando ele ligou Kelce ‘Sr. Pfizer‘, as pessoas provavelmente esperavam que Travis respondesse. Em vez disso, ele disse o seguinte: “Achei muito bom. Com o bigode, pareço um cara chamado Sr. Pfizer. Quem diria que eu entraria em guerras de vacinas com Aaron Rodgers, homem? Sr. Pfizer contra a família Johnson & Johnson ali. Depois que tomei a vacina – tomei-a para me manter seguro, minha família segura e as pessoas neste prédio [safe] – então sim, eu mantenho isso. Mil por cento. E estou totalmente confortável com ele me chamando de ‘Sr. Pfizer.'”

Uma resposta completamente inesperada por parte do TE dos chefes, elegante em cada palavra e sem vontade de se comportar de forma antagônica em relação a Aaron Rodgers. Há até algumas imagens de ambas as estrelas antes do jogo, onde elas pareciam rir e se dar bem. Alguns até pensam que há uma grande possibilidade Aaron Rodgers chamou Travis de ‘Sr. Pfizer’ bem na cara dele. O QB dos Jets sempre foi frontal com todos, então não parece muito difícil de acreditar. Independentemente dessa troca, está bem claro que nenhum deles tem problemas um com o outro.