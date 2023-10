A revelação chocante de Giannis Antetokounmpo: eu não sabia os detalhes financeiros do meu contrato, acabei de assiná-lo

Giannis Antetokounmpo é um dos maiores nomes do NBA e em todos os esportes americanos, e acaba de assinar uma extensão de contrato de três anos com o Milwaukee Bucks no valor de 186 milhões de dólares.

Apesar do enorme dia de pagamento que está chegando, Antetokounmpo Na verdade, não verifiquei os números tanto quanto você poderia esperar.

“Foi a primeira vez na minha carreira na NBA que não sabia o número do meu contrato, apenas o assinei porque queria estar aqui”, disse ele aos repórteres.

A gratidão de Giannis Antetokounmpo ao Bucks

Ele também foi muito rápido em expressar seus agradecimentos ao Dinheiro como organização, pela forma como o apoiaram ao longo de sua carreira e permitiram que ele se tornasse um dos melhores jogadores da NBA.

“Eu sou muito leal, quando você esteve ao meu lado no começo, estarei ao seu lado pelo resto da nossa vida.” Antetokounmpo disse.

“Quero me comprometer. Quero retribuir à cidade de Milwaukee.

“Vencemos um campeonato, mas acredito que podemos ganhar um segundo.

“Vou tentar o meu melhor enquanto me divirto jogando e espero poder criar outro desfile em um futuro próximo.”

Antetokounmpo teve média de 31,1 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, na última temporada e agora jogará ao lado do sete vezes All-Star Damian Lillardque ingressou como parte de uma troca fora da temporada.

O Dinheiro pretendem garantir seu terceiro título da NBA nesta temporada e, com Antetokounmpo vinculados a um novo contrato, são certamente candidatos.