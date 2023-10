A saída de Adolis Garcia do RH completa a recuperação do Rangers sobre os D-backs na abertura

Adolis Garcia acertou um home run no campo oposto na 11ª entrada, após Corey Seagerestá empatando em duas corridas no nono, e o rangers do Texas abriu essa surpresa Série Mundial de times curinga com uma vitória por 6-5 sobre o Arizona Diamondbacks na sexta-feira à noite.

O rebatedor cubano conhecido como O Bombi acertou um arremesso de 3 a 1 de Miguel Castro nos assentos do campo direito, além da luva de um saltador Corbin Carroll.

Foi o segundo RBI de Garça no jogo, estabelecendo um recorde de maior número em uma pós-temporada com 22º.

García marcou gols em cinco jogos consecutivos, empatando pela segunda maior seqüência de rebatidas na história da pós-temporada, e fez o primeiro home run em um jogo da World Series desde Max Muncy conectado na 18ª entrada do Los Angeles Dodgers em 2018 contra o Boston e Nathan Eovaldique começou pelos Rangers neste.

O jogo 2 é sábado à noite no Texas

O Texas se tornou o primeiro time a vencer um jogo da World Series ao perder por várias corridas na nona entrada desde o Royals de Kansas City no Jogo 5, que conquistou o título, no Mets de Nova York em 2015.

Seager empatou o jogo no nono, quando chegou mais perto Paulo SewaldA bola rápida de 94 mph a 419 pés de profundidade nos assentos do campo direito para um arremesso de duas corridas.

