A Secretaria do Tesouro Nacional vai participar do concurso unificado?

Muito se especula sobre os órgãos que vão participar do concurso Unificado. Afinal, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN- vai participar deste edital?

STN e concurso Unificado

O aguardado concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está em processo de definição da banca examinadora. Este concurso visa ao preenchimento de 40 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, oferecendo um salário inicial atrativo de R$ 19.655,06.

Vale ressaltar que o último certame ocorreu em 2012 e foi organizado pela Escola de Administração Fazendária (ESAF). Naquela época, o cargo tinha a denominação de Analista de Finanças e Controle e ofereceu um total de 255 vagas.

A realização deste novo concurso proporcionará uma nova oportunidade para aqueles que buscam uma carreira na área de finanças e controle, com a perspectiva de ingressar no serviço público federal com uma remuneração competitiva.

O que faz um Auditor Federal de Finanças?

O cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle é uma posição de destaque na administração pública federal, geralmente vinculada a órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou a Controladoria-Geral da União (CGU). Os auditores desempenham uma série de responsabilidades cruciais relacionadas ao controle financeiro e à gestão pública. Suas principais atribuições incluem:

Auditoria e Controle: Realizar auditorias em órgãos, entidades e empresas estatais para verificar o cumprimento de leis, regulamentos e políticas públicas. Isso envolve a análise de documentos, transações financeiras, processos internos e sistemas de gestão.



Fiscalização Financeira: Monitorar o uso de recursos públicos, garantindo que sejam aplicados de acordo com as normas estabelecidas. Isso inclui a avaliação de gastos, receitas, contratos, licitações e investimentos públicos.

Análise de Políticas Públicas: Contribuir para a avaliação e aprimoramento de políticas públicas, sugerindo mudanças e melhorias com base em evidências coletadas durante as auditorias.

Prevenção e Combate à Corrupção: Investigar casos de má conduta, fraude, desperdício e corrupção no âmbito da administração pública, tomando medidas adequadas para corrigir problemas identificados.

Emissão de Relatórios e Pareceres: Produzir relatórios de auditoria e pareceres técnicos que documentam as constatações e recomendações decorrentes do trabalho de auditoria.

STN e Concurso Unificado

A Secretaria do Tesouro Nacional anunciou que não irá aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU). Vale lembrar que o Enem de Concursos é um modelo de concurso público que visa a unificação de processos seletivos para cargos públicos em diferentes órgãos ou entidades de um mesmo poder ou esfera administrativa, como, por exemplo, os concursos unificados realizados em âmbito federal, estadual ou municipal. Nesse modelo, diversos órgãos ou entidades decidem realizar seus concursos de forma conjunta, compartilhando recursos e procedimentos, como a elaboração de provas, aplicação de exames, correção e divulgação de resultados. Isso pode trazer benefícios tanto para os órgãos participantes quanto para os candidatos, pois reduz custos e agiliza o processo de seleção. A principal vantagem para os candidatos é a possibilidade de participar de múltiplos concursos por meio de uma única inscrição e prova, ampliando suas chances de aprovação e ingresso no serviço público. Além disso, os concursos unificados costumam seguir critérios e padrões semelhantes, facilitando a preparação dos candidatos.