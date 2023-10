A ‘segunda juventude’ de Ronaldo: 72 golos por Portugal após os 30 anos

Cristiano Ronaldocontinua a aumentar a sua lenda sempre que entra em campo, mesmo aos 38 anos.

Com os dois gols contra a Eslováquia na última sexta-feira, ele agora soma 125 gols em 202 jogos pela seleção portuguesa. Ele é o artilheiro do futebol internacional.

Se tivéssemos em conta apenas os golos com Portugal a partir dos 30 anos, ele entraria no ‘top-20’ de todos os tempos. Aos trinta anos marcou 72 golos pelos portugueses, ultrapassando várias lendas do futebol mundial ao longo das suas carreiras. Ele também é um dos cinco jogadores na história a marcar pelo menos 100 gols em três décadas diferentes.

A lista de jogadores que não ultrapassam esse número de gols com suas respectivas seleções tem muitos nomes importantes. O mais próximo é Miroslav Klose (71 gols), o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Palavras grandes. Os gostos de Gerd Müller (68 gols), Luis Suarez (68), Didier Drogba (65), Ronaldo Nazário (62), Zlatan Ibrahimovic (62) também não melhoraram esses números. David Villa (59), Harry Kane (55) e Thierry Henrique (51).

Cristiano seria o maior artilheiro de todos os tempos se apenas seus gols fossem contados após os 30 de seleções como Espanha, Alemanha, Uruguai, Inglaterra, França, Holanda, Itália e um longo etc. que abrange a maioria das seleções do futebol mundial.

Apenas Argentina, Brasil, Irão, Índia, Malásia, Hungria, Polónia, Emirados Árabes Unidos, Zâmbia, Bélgica, Iraque, Japão e Kuwait são poupados.

Apenas 16 jogadores na história do futebol internacional marcaram mais de 72 gols. Entre eles estão Lionel Messi (104 gols), Ferenc Puskás (84), Roberto Lewandowski (81), Romelu Lukaku (78), Neymar (79) e Primeiro (77).

Cristiano Ronaldo, na chuva no DragãoPA

Homenageado com Portugal

O português continua a mostrar que a sua capacidade de golo está intacta, independentemente de quem esteja no banco.

Desde Roberto Martínez’a chegada à seleção portuguesa, Ronaldo marcou sete gols em seis jogos.

Além disso, o treinador espanhol venceu todos os sete jogos que disputou como seleccionador de Portugal, com 27 golos marcados e apenas dois sofridos.

Ronaldo já se prepara para aquele que será o seu sexto Campeonato da Europa, um recorde histórico.

Ontem ele confirmou presença no torneio do próximo ano na Alemanha e foi homenageado por chegar às 200 partidas. Com esta vitória, ele agora soma 122 com a seleção, superando Casillas Iker (121) e apenas Sergio Ramos (131) está acima.

Cristiano recebe prémio pelas 200 internacionalizações por Portugal de Fernando GomesEFE

Após a partida contra a Eslováquia, o Al Nassr O jogador deixou uma mensagem sobre sua aposentadoria: “Como eu disse antes, algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente, me fazem pensar agora no curto prazo. , vou jogar até 41h42…’ Não tenho esses objetivos. É aproveitar o momento. É um bom momento, me sinto bem. Meu corpo está respondendo ao que venho lutando no passado Há alguns anos e estou aproveitando o momento. Estou feliz tanto com meu clube quanto com a seleção nacional. As coisas correram bem. Marquei muitos gols, me sinto bem fisicamente e estou aproveitando o momento.”

Ele completará 39 anos em fevereiro e sua partida está mais próxima.

O craque português chegou aos 857 golos com os dois golos frente à Eslováquia e foi questionado se se vê capaz de chegar aos 1000 golos: “Vai ser bastante difícil, mas é ver como estou mentalmente, a minha motivação. Se fisicamente as minhas pernas me trate tão bem quanto eu os trato…

“Veremos, são etapas pequenas. Até chegar a 1000, primeiro você precisa chegar a 900. Acho que chegarei lá.” Ele tem 43 gols restantes para seu próximo gol.

Um 2023 ao nível dos melhores

Qualquer um que pensou isso Cristiano Ronaldo ir para a Saudi Pro League para se aposentar estava mais do que errado e não conhecia os portugueses.

O avançado é o segundo melhor marcador até ao momento em 2023. O madeirense marcou 38 golos, dos quais 31 com Al Nassr e 7 com Portugal.

O único que vence ele é Erling Haaland com apenas mais um gol, para ainda poder lutar para ser o melhor nesse quesito quando o ano terminar.

Atrás deles estão Barnabé Vargas (37), jogador húngaro de Ferencváros, Cano Alemão (36), argentino de FluminenseKylian Mbappé (35) e Harry Kane (33). Messipor exemplo, tem 27.