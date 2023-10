A sobrinha de Travis Kelce mostra o amor de “Swiftie” em um vídeo fofo em meio ao burburinho do romance de Taylor Swift

Fhora da família no Kelce residência é tudo menos comum, especialmente quando envolve um dos romances mais comentados do mundo do entretenimento.

Recentemente, Kylie Kelcea esposa do Filadélfia Eagles’Jason Kelce, encantou os fãs ao compartilhar um momento em família. No vídeo, Wyatt, de 4 anos, tenta distinguir os jogadores de futebol na tela. Com paciência, Kylie aponta os jogadores, com Wyatt demonstrando um gosto particular por AJ BrownAs chuteiras rosa de destaque.

No entanto, o vídeo do TikTok compartilhado em 9 de outubro não era apenas sobre futebol. A legenda espirituosa dizia: “Apenas mais um swiftie tentando aprender futebol, ou uma criança tentando evitar um cochilo. Quem sabe? #GoBirds.” A legenda parece aludir ao burburinho em torno Travis Kelcecunhado de Kylie e Chefes de Kansas City tight end e sua suposta conexão romântica com a estrela pop Taylor Swift.

O mundo não se cansa do novo casal poderoso

O frenesi da mídia em torno Travis e Taylor tem sido implacável. Quando questionado sobre isso durante uma conferência de imprensa em 6 de outubro, Travis respondeu: “Estou rolando, cara.” Sequências de vitórias à parte, Travis destacou a alegria da nova atenção da mídia, traçando paralelos com a euforia após a vitória no Super Bowl. “Parece que eu estava no topo do mundo depois do Super Bowl – e agora, ainda mais no topo do mundo.”

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

Conseguir uma atenção tão avassaladora não é tarefa fácil, especialmente quando é constantemente perseguido por paparazzi. Travis compartilhou abertamente: “Estamos aprendendo com os paparazzi apenas tirando fotos em todos os lugares”. Mesmo assim, ele reconhece o imenso amor e admiração que os fãs têm por Taylorreconhecendo: “Você tem muitas pessoas que se preocupam com Taylor, e por um bom motivo.”

No turbilhão de NFL drama e fofocas sobre celebridades, Travis continua esperançoso de que manter a discrição sobre suas interações com a sensação pop ajudará a atenuar os rumores desenfreados.

Enquanto o Kelce família continua no centro das atenções, seja por suas afiliações ao futebol ou por ligações românticas inesperadas, uma coisa é certa: nunca há um momento de tédio em seu mundo.