A superfã dos Chargers, Merianne Do, compete com Taylor Swift no jogo em casa do Chiefs

Carregadores de Los Angeles Super-fã Merianne Do competiu com Taylor Swift no domingo no Arrowhead Stadium para transmissão durante o CBS transmissão do Chefes de Kansas City‘vitória em casa. As duas mulheres eram iguais quando se tratava de energia selvagem.

Do se tornou viral na semana passada por suas comemorações enérgicas após qualquer grande jogada dos Chargers contra o Dallas Cowboys sobre Segunda à noite futebol no Estádio SoFi.

Swift, 33, também não tem vergonha de comemorar qualquer pegadinha feita pelo namorado, o tight end do Chiefs Travis Kelce.

A defesa do Chiefs encerrou o jogo com uma interceptação do quarterback do Chargers Justin Herbertentão Do não teve mais o que comemorar, e Swift provavelmente continuará a festa com Kelce.

Merianne Do é uma verdadeira fã dos Chargers

Provou que é uma verdadeira fã dos Chargers ao viajar para Kansas City. Alguns fãs reivindicaram o NFL a “plantou” por motivos de marketing.

O CBS a transmissão se revezou focando em Do e Swift no início do jogo, quando os dois times estavam trocando pontuações. Os Chiefs conseguiram manter os Chargers sem gols no segundo tempo.

Swift definitivamente venceu Do quando se trata de competição de energia ou verificação de vibração, especialmente devido ao seu aperto de mão secreto com Brittany Mahomes.