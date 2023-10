A última camisa usada por Tom Brady pode ser vendida por US$ 2,5 milhões em leilão

Tom BradyA camisa de seu último jogo na NFL está prestes a ir a leilão… e está prestes a estar nas mãos de alguém MUITO rico – porque pode ser vendida por até US$ 2,5 MILHÕES!!!

TMZ Esportes aprendeu … a peça icônica do equipamento dos Buccaneers estará disponível no próximo mês como parte do leilão oficial da RM Sotheby’s e Wynn’s do primeiro Grande Prêmio de Las Vegas.

O branco não. 12 tópicos são do último jogo de Brady em 16 de janeiro de 2023… quando os Bucs enfrentaram o Dallas Cowboys em uma partida de playoff do Wild Card no Monday Night Football.

Brady teve 351 jardas, dois touchdowns e uma interceptação na disputa… caindo para Dallas por 31-14 e encerrando sua carreira estelar.

As autoridades dizem que o item pode se tornar a camisa usada em jogos mais valiosa de todos os tempos… passando Joe MontanaO San Francisco 49ers uni que ele usou no Super Bowl XIX e Super Bowl XXIII, que custou US$ 1,2 milhão no início deste ano.

Chefe de moda urbana e colecionáveis ​​modernos da Sotheby’s Brahm Wachter falou sobre a rara peça de memorabilia… dizendo: “Existem apenas alguns atletas que são universalmente aceitos como os maiores em seu esporte – Michael Jordan, Tiger Woods, Maomé Ali, Wayne Gretzky, Babe Ruth.”

“Para a National Football League, é Tom Brady. Usada no último jogo de sua carreira, esta camisa histórica é um lembrete tangível do legado incomparável de Brady e, como tal, é sem dúvida a camisa da NFL mais cobiçada que já foi leiloada .”