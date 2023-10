A última estrela de Butler nesta temporada, provoca a multidão dos Wolves gritando ‘onde está Jimmy’

calor de Miami estrela Jimmy Butler tornou-se o último jogador em uma longa lista de nomes que já perderam algum tempo neste 2023 NBA temporada, apesar de estar há menos de uma semana na competição. Ele não pareceu se importar quando o Os Timberwolves de Minnesota a multidão o lembrou de sua ausência.

Butler, 34, mandou beijos para a multidão do banco enquanto os torcedores gritavam “onde está Jimmy” na noite de sábado no Target Center. O ex-jogador do Timberwolves sempre gosta de retornar ao seu antigo reduto.

Jimmy Butler diz que é o melhor jogador de basquete do mundoTaylor Rooks/Twitter

“Jimmy Buckets” se tornou o favorito dos fãs nos últimos anos devido a vários momentos engraçados, como o agora icônico visual punk para o media day antes desta temporada, quando ele alisou o cabelo e usou piercings.

Butler (descanso) não foi o único jogador do Heat a ficar de fora contra o Minnesota. Kevin Amor (ombro) também perdeu a disputa.

O Heat agora tem um recorde de 1-1 depois de perder para o Timberwolves (1-1) por 90-106 com Tyler Herro marcando 22 pontos, o recorde da equipe.

Lista de jogadores da NBA que perderam tempo nesta temporada