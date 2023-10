A última foto de Matthew Perry no Instagram foi um presságio de sua trágica morte

Bquerido ator de “Friends” Mateus Perry foi encontrado morto em Los Angeles no sábado, aparentemente afogado dentro de uma banheira de hidromassagem, possivelmente a mesma jacuzzi de sua última postagem no Instagram compartilhada cinco dias antes, que tinha uma legenda estranha.

Perry morreu com apenas 54 anos de idade em sua residência em Los Angeles, provavelmente onde foi retratado na postagem do IG de segunda-feira, e não há suspeita de uso de drogas ou crime.

Matthew Perry explica por que ele não pode assistir amigos agora

“Oh, então a água quente girando faz você se sentir bem? Eu sou Mattman”, Perry legendou a foto dele dentro da banheira de hidromassagem.

Perry pode ser visto usando fones de ouvido na foto com a lua cheia como pano de fundo.

Referenciar-se como “Mattman” é devido ao seu amor pelo DC Comics personagem. Até a casa de Perry era homem Morcego-temático.

Postagens finais do X (Twitter) de Matthew Perry

A penúltima postagem de Perry no X, anteriormente conhecido como Twitter, tinha a ver com saúde mental, pelo menos de acordo com a hashtag.

“Vamos fazer dos estigmas um estigma”, tuitou Perry. “Eu sou Mattman. #MentalHealth”

Seu último tweet foi sobre seus dois filmes favoritos: “De Volta para o Futuro” e “Midnight Run”.

Ainda não está claro se a morte de Perry foi acidental, pois a investigação ainda está em andamento, com novos detalhes surgindo.