A última vez que Matthew Perry foi visto em público foi uma refeição com um amigo, além de sua última postagem assustadora

Mateus Perry parecia estar aproveitando um dia com um amigo exatamente uma semana antes de morrer – deixando um restaurante no oeste de Los Angeles em uma cena que acabou sendo a última vez que ele seria visto em público.

Em 21 de outubro, a estrela de “Friends” estava saindo do Apple Pan – um local popular no oeste de Los Angeles para comer hambúrgueres, sanduíches e tortas. Ele parecia estar saindo com um amigo que carregava uma sacola de comida.