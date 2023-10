A vez em que Matthew Perry revelou em uma entrevista sua luta contra o vício

Em uma entrevista carregada de emoção no “Late Show com Stephen Colbert” postado na conta do Instagram do querido ator de “Friends” Matthew Perry em 1º de novembro de 2022, Perry se abriu como nunca antes, oferecendo uma visão de sua luta pessoal contra o vício.

A última foto de Matthew Perry no Instagram foi um presságio de sua trágica morte?

A decisão de Perry de compartilhar sua história de uma forma tão profunda foi impulsionado por um desejo intrínseco de se conectar com outras pessoas, fornecer esperança e ter um impacto positivo naqueles que enfrentam desafios semelhantes.

Quando questionado por que ele decidiu revelar sua históriaMatthew respondeu com uma declaração simples, mas profunda, “A hora chegou.” Esta decisão ecoou o sentimento de que às vezes chega um momento em que é preciso revelar as lutas e os triunfos mais íntimos, semelhante à renomada artista Mariah Careyque também decidiu compartilhar sua jornada pessoal.

Mateus expressou que só embarcou nesse caminho quando estava seguro de sua sobriedade. e se sentiu seguro em sua jornada de recuperação. A vida de Perry foi caracterizada pelos altos e baixos mais altos, e esta combinação de experiências o levou a acreditar que era o momento certo usar sua plataforma para inspirar e ajudar outras pessoas.

Infelizmente o ator Matthew Perry foi encontrado morto no sábado em uma área de Los Angeles, casa de um aparente afogamento, de acordo com o TMZ. Salva-vidas supostamente recuperaram seu corpo sem vida de uma banheira de hidromassagem em casa.