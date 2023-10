A viagem glamorosa de Marissa Lawrence ao NOLA para apoiar Trevor Lawrence na TNF

EUEm uma demonstração glamorosa de apoio, Marissa Lawrence, esposa do astro quarterback do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, e seus amigos subiram aos céus em um avião particular para chegar ao Quinta à noite futebol confronto em Nova Orleans.

Enquanto Trevor Lawrence vem se destacando como top NFL quarterback, Marisa Lourenço tem sido uma presença constante, indo aos jogos para torcer pelo marido.

Lawrence levou Jaguars à vitória em NOLA

O quarterback, que tem um histórico impressionante de 40 partidas consecutivas na temporada regular durante mais de três anos, entrou em campo em Quinta-feira com o apoio inabalável de sua esposa.

Os Jaguars conseguiram garantir um emocionante Vitória por 31-24 sobre o New Orleans Saints, com Lourenço desempenhando um papel fundamental no jogo.

Enquanto Lourenço não foi confirmado para iniciar o jogo devido a uma entorse recente no joelho, o quarterback provou que é eficiente em campo mesmo sem ter dado uma única estalada nos treinos durante toda a semana.

Lourenço correu para 59 jardas e concluído 20 de 29 passes para 204 jardas e um touchdown.

A vitória marcou o Jags’ quarta vitória consecutiva, um sinal promissor para a temporada da equipe.

É o amuleto da sorte de Marissa Trevor?

Marisa Lourençomuitas vezes visto como o marido amuleto da sortelevou para ela Histórias do Instagram para compartilhar vislumbres de sua jornada para Nova Orleans.

Viajando em um avião particular ao lado de seus amigos, ela legendou uma de suas fotos de avião com “Viagem de meninas!!!”

As fotos compartilhadas em mídia social retratou um grupo de amigos aproveitando o voo, compartilhando bebidas e guardando lembranças antes mesmo de chegar ao destino em Nova Orleans.

Em outro vídeo, Marisa pode ser visto andando pelas animadas ruas de Nova Orleans.

Essa não é a primeira vez Marisa fez um esforço extra para apoiar o marido.

Ela viajou recentemente para Londres para apoiar Trevor durante o Jaguares jogos no Capital inglesa.

O casal, que está junto desde o ensino médio, se casou 2021com Trevor proposta memorável que acontece no Estádio de futebol Clemson um ano antes.