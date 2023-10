A vitória tardia dos Steelers sobre os Ravens faz pouco para aliviar questões ofensivas

Kenny Pickett bateu George Pickens para touchdown de 41 jardas com 1:17 restante e o Pittsburgh Steelers se recuperou para vencer o Baltimore Ravens por 17-10 em Domingo.

Pickett e o resto Pittsburgh o ataque esporádico teve pouco sucesso no primeiro jogo 55 minutos mas uma interceptação tardia do cornerback novato Joey Porter Jr. deu o ladrões (3-2) vida e Pickett respondeu dirigindo Pitsburgo 80 jardas em oito jogadas, as últimas 41 chegando em um arco-íris pela linha lateral para Escolhas.

O placar foi o primeiro touchdown dos Steelers em quase nove quartos e de alguma forma foi o suficiente para vencer o Corvos (3-2), que parecia decidido a manter Pitsburgo no jogo antes de finalmente entregá-lo ao seu antigo AFC Norte rivais.

Steelers expõem deficiências dos Ravens

Os Ravens viraram três vezes, incluindo duas vezes nos cinco minutos finais.

O lance rebelde de Lamar Jackson para o canto da end zone destinado a Zay Flores em vez disso, caiu nos braços de Porteiro.

Jackson mais tarde se atrapalhou com o Corvos penúltima posse, com ladrões o linebacker externo TJ Watt atendeu.

Chris Boswell terceiro gol de campo colocado Pitsburgo um touchdown e Baltimore o movimento final terminou com Watts demissão Jackson com Faltam 15 segundos.

Jackson finalizado 22 de 38 para 236 jardas e o eucomeu interceptação.

Ele também correu para 45 jardas mas caiu para 2-4 em sua carreira contra Pitsburgo.

Colina da Justiça corrido 14 jardas para aterragem no primeiro quarto, mas também se atrapalhou no início do segundo quarto para configurar Field goal de 43 jardas de Boswell.

Problemas ofensivos continuam para Steelers

Pickett e o coordenador ofensivo Matt Canada pouco fizeram para acalmar as preocupações sobre o ataque, mas o ladrões de alguma forma encontraram uma maneira de entrar em seu tchau semana com impulso.

Pickett concluído 18 de 32 para 242 jardas e a aterragem.

Ele lutou com seu precisão exceto quando lançar a bola para o Escolhas de 6 pés-4. Uma reflexão tardia enquanto a ofensa estalava, Escolhas capturado seis passes para 130 jardas e um ponto que de alguma forma moveu o ladrões empatando em primeiro lugar no AFC Norte.

O ladrões seguido 10-3 no quarto trimestre antes Miles Killebrew bloqueado Jordan Stout punt para fora da end zone.

Boswell chutou um Gol de campo de 25 jardas na posse subsequente para obter Pitsburgo dentro de dois.

A defesa resistiu, mas o Corvos parecia pronto para finalmente colocar o ladrões longe quando Artilheiro Olszewski perdeu a bola em um retorno de punt.

Uma corrida e um passe de pá não levaram a lugar nenhum. Em vez de jogar pelo seguro e manter a bola no chão, Jackson optou por jogá-lo.

Porter primeira escolha na carreira deu o ladrões uma última chance, e eles não a deixaram escapar.

De certa forma, a oportunidade perdida espelhou o final do primeiro tempo.

O Corvos estava de pé 10-3 e dirigindo no final do segundo quarto, quando o técnico John Harbaugh optou por um Tucker tentativa de field goal em favor de ir em frente quarto e 2 no Pitsburgo 23. Jackson jogou incompleto e o ladrões de alguma forma, ainda estavam no jogo, apesar de terem sido derrotados por longos períodos.

O Corvos viajará para Tenessi na próxima semana para enfrentar os Titãs enquanto o ladrões tenha um Tchau semana. Depois disso eles irão para Os anjos para enfrentar os Rams em 22 de outubro.