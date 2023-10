A$AP Rocky Jogging and Chatting, ainda trabalhando em novo álbum

TMZ. com

A$AP Rocky estava mais do que disposto a conversar com o TMZ Hip Hop durante seu treino diário e, embora seu treino seja correr em um ritmo rápido… ele nos convidou para acompanhá-lo – e, humm, fizemos o nosso melhor!!! 😂

A rapper superstar tirou nosso fotógrafo do lugar enquanto ele corria na tarde de segunda-feira em WeHo … e soltou uma gargalhada quando perguntamos a ele sobre Rihanna desejo de ter mais alguns filhos.

Rocky e Rihanna apenas deu as boas-vindas ao seu segundo filho , Rosa Motim em agosto passado e estão muito ocupados… fazendo malabarismos com a paternidade e seus projetos há muito adiados!!!

Rocky nos disse que está atualmente trabalhando em seu próximo álbum, “Don’t Be Dumb”, em tempo real e os fãs ficarão ansiosos se perguntando se ele responderá a isso. Drakefotos de seu álbum “For All the Dogs”.