Aaron Rodgers acha que a força da intenção irá curá-lo de volta a jogar nesta temporada

Canexando Aaron Rodgers uma conversa sobre a rapidez com que ele acredita que vai se sentir pode lembrar algumas pessoas no México da época Javier ‘Chicharito’ Hernández disse a um jornalista o famoso ‘vamos imaginar coisas legais‘frase. Isso significa essencialmente que devemos imaginar coisas radicais e isso tornará mais fácil que se tornem realidade. Aaron Rodgers tem vibrações semelhantes às de ‘Chicharito’ naquela época. As pessoas vão dificultar a vida dele por pensar dessa maneira, mas o homem não se importa. Ele já está no crepúsculo de sua carreira e literalmente não tem nada a perder. A parte interessante é como ele está se recuperando da ruptura do tendão de Aquiles que ameaça sua carreira. Enquanto isso, Aaron Rodgers já está viajando com o Jatos de Nova York.

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

O que Aaron Rodgers diz sobre sua recuperação pode ser melhor percebido quando ele conversa com jornalistas ou programas em que confia. Ele está rapidamente se tornando um dos convidados favoritos de Pat McAfee e esta semana não foi exceção. Durante a conversa, Rodgers desafiou a ciência médica dizendo o seguinte: “Não há nada normal em como estou atacando esta reabilitação. Há práticas comuns de cerca de seis semanas em uma bota, e eu estava de sapato em cerca de 13 dias. apenas minha mentalidade. Eu acredito no poder da intenção. Eu acredito na oração. Acredito no estado mental e no poder de vontade. Acredito em abrir espaço para que o milagroso aconteça… Às vezes, os milagres são apenas fazer coisas que ninguém pensava serem possíveis.”

Aaron Rodgers pode jogar antes do final desta temporada?

A medicina avançou drasticamente nos últimos anos, existem muitos procedimentos novos com novas tecnologias que ajudam as lesões das pessoas a cicatrizarem muito mais rapidamente do que antes. Algumas pessoas usam o famoso procedimento com células-tronco, enquanto outras têm outros tipos de métodos de cura. Infelizmente, o processo de cura de um tendão de Aquiles completamente rompido continua sendo um dos mais longos e dolorosos de todos. Aaron Rodgers acha que pode curar com pura força de vontade e todos nós gostaríamos de vê-lo fazer isso. Se por alguma razão milagrosa isso acontecer, estamos falando da primeira pessoa na história moderna que conseguiu quebrar a matriz. Aaron Rodgers é aquele cara?