Aaron Rodgers aconselha os fãs dos Packers a manterem a calma em meio à seqüência de derrotas do time

Green Bay Packers os torcedores estão decepcionados após a terceira derrota consecutiva de seu time na temporada para o Denver Broncos. Os Packers perderam apenas dois pontos no quarto período quando o quarterback Jordão Amor lançou uma interceptação, selando a vitória dos Broncos. Esta se tornou uma tendência preocupante para Love e ex-quarterback do Packers Aaron Rodgers tem algumas palavras de advertência para os fãs.

Falando no ‘Pat McAfee Show’, Rodgers destacou a rapidez com que a narrativa pode mudar na NFL. Ele mencionou o exemplo do New York Jets e seu quarterback Zach Wilson, que enfrentou críticas até o time vencer dois jogos, levando a uma mudança na narrativa. Rodgers disse: “Ninguém estava dizendo isso há algumas semanas, muitas coisas mudam”.

Rodgers também destacou as reações exageradas que ocorrem na liga, principalmente às segundas-feiras. Ele mencionou a situação recente com Patriotas da Nova Inglaterra quarterback Mac Jones, que inicialmente foi visto como o problema, mas depois teve um desempenho excepcionalmente bom na vitória no último segundo. Rodgers afirmou: “Agora é como se o Mac nunca tivesse sido o problema.”

O quarterback então voltou sua atenção para o Minnesota Vikings, que teve um início de temporada difícil, mas desde então venceu duas das últimas três partidas. Isso levou a discussões mais positivas sobre suas possíveis chances nos playoffs.

Ele usou a recente vitória do Vikes como exemplo

“Olhe para Minnesota, KOC vai sair, eles vão trocar todo mundo, Kirk está sendo negociado, eles estão fechando [Justin] Jefferson porque eles estão lucrando na temporada. Então eles venceram dois jogos, agora falta meio jogo para o playoff, agora é tipo, ei, eles poderiam voltar a isso em um piscar de olhos e Jordan Addison será a ponte até que Jefferson volte e sua defesa esteja jogando incrível, “Rogers disse.

O Patriotas da Nova Inglaterra também experimentou uma mudança semelhante na percepção após uma vitória crucial sobre o Notas de búfalo. As conversas sobre Jones e o técnico Bill Belichick perderem seus empregos rapidamente se dissiparam. Rodgers enfatizou que as narrativas podem mudar rapidamente na NFL.

À luz desses exemplos, Rodgers aconselhou os torcedores dos Packers a manterem a calma e evitarem reações exageradas à situação atual de seu time. Ele os incentivou a lembrar que as coisas podem mudar rapidamente na liga.