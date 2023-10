Aaron Rodgers atira em Travis Kelce, ‘Sr. da Pfizer

Tiros despedido.

Aaron Rodgers deu um soco brincalhão em Travis Kelce por causa de seu comercial de vacina COVID-19 que está aparecendo nas TVs de todo mundo … referindo-se ao astro do Kansas City Chiefs como “Sr. Pfizer”.

O quarterback do New York Jets fez uma observação sábia durante sua aparição semanal no “The Pat McAfee Show” na terça-feira… quando decidiu se divertir enquanto analisava o desempenho de seu time no Sunday Night Football contra Patrick Mahomes e companhia.

“Acho que há algum sentimento de que há algum tipo de vitória moral por aí, de que estivemos com os campeões e que nossa defesa jogou bem”, disse Rodgers. “Pat não teve um jogo maluco e, Sr. Pfizer, nós meio que o paralisamos um pouco. Ele não teve um jogo maluco de impacto.”

McAfee não pôde deixar de rir do novo nome de AR8 para Kelce… e seu co-apresentador (e ex-companheiro de equipe de Rodgers no Packers) AJ Falcão sorriu e balançou a cabeça.

Rodgers continuou o resto de sua recapitulação com um sorriso no rosto… sabendo que sua piada atingiu os caras do programa.

Embora tudo parecesse divertido, Rodgers estava se afogando em polêmica sobre a vacina COVID-19 – lembre-se, ele disse de forma infame que estava “imunizado” quando questionado se recebeu a vacina em agosto de 2021.

Mais tarde, Rodgers alegou que era alérgico a partes das vacinas Moderna e Pfizer… e estava preparado para receber a injeção da Johnson & Johnson antes que ela fosse retirada por causar coágulos sanguíneos.

Rodgers foi afastado dos gramados com um tendão de Aquiles rompido desde que caiu na semana 1 … então presumimos que ele está tão irritado quanto as pessoas normais com o comercial aparecendo a cada tempo limite da mídia.

E se você pensou que faríamos um post inteiro sobre Kelce sem mencioná-la… pense novamente.