Aaron Rodgers atira no Dr. Anthony Fauci em meio a reações por ‘desafiar a ciência’

AAaron Rodgers e Dr. Anthony Fauci são dois completos opostos do espectro ao tentar analisar a pandemia de Covid-19. Por um lado, o Dr. esteve na vanguarda da resposta e é responsabilizado pelos americanos por não tomar as medidas adequadas ao tentar combater o vírus. Por outro lado, Aaron Rodgers tornou-se um pária no início da pandemia e foi examinado pelas suas opiniões controversas sobre como lidar com a questão. Uma estrela da NFL estava oferecendo sua opinião sobre assuntos que pareciam mais adequados para cientistas e imunologistas. Mas a situação mudou um pouco no último ano. Agora, as pessoas parecem mais inclinadas a ouvir o que Rodgers tem a dizer e fizeram do Dr. Fauci um inimigo do povo.

Aaron Rodgers e sua batalha contra profissionais médicos

A última tentativa que Aaron Rodgers deu contra um proponente da vacina e profissional médico foi contra o próprio Dr. Ele fez isso durante um episódio do programa Pat McAfee na ESPN. Por um breve momento, Rodgers nem parecia que iria mencionar o nome, mas McAfee caiu direto nessa armadilha com a linha de questionamento que estava usando para Rodgers. Desde que sofreu a lesão no tendão de Aquiles, o QB tem participado regularmente do programa e nos ofereceu conhecimento em primeira mão sobre seu processo de recuperação. Quando questionado se valia a pena desafiar a ciência, Rodgers respondeu casualmente: “Se a ciência é o Dr. Fauci, você está certo, estou desafiando a ciência”.

A razão pela qual Rodgers está sendo criticado por desafiar a ciência é porque ele está passando por um processo de recuperação que é novo e aparentemente leva muito menos tempo para curar o tendão de Aquiles do que os procedimentos mais tradicionais. Recentemente, vimos ele já jogando uma bola de futebol e ficando de pé. Isso não deveria ser possível tão cedo no processo. E ainda assim, estamos vendo Rodgers andando mancando levemente e às vezes usando algum tipo de apoio. Mas outros casos com a mesma lesão no passado estavam em cadeiras de rodas no início da recuperação. Rodgers planeja continuar desafiando a ciência e ao mesmo tempo atirar em todos que o criticaram.