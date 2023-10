Aaron Rodgers é visto andando “milagrosamente” menos de um mês após a cirurgia

A carreira de Aaron Rodgers como New York Jets o quarterback provavelmente terminou antes mesmo de começar, já que quebrou o calcanhar de Aquiles no primeiro jogo da temporada da NFLcom o prognóstico da lesão sendo de que ele ficaria ausente o ano inteiro, sendo, claro, devastador para Rodgers e os Jets.

No entanto, parece que Rodgers está de olho em um retorno um tanto improvável, mais cedo ou mais tarde, já que ele parece ter uma cura milagrosamente rápida depois de ter sido submetido a uma cirurgia no mês passado, surpreendendo a todos e aparentemente, retornando a campo antes do final da temporada.

Recuperação rápida de Aaron Rodgers

Houve uma nova filmagem de Aaron Rodgers andando pelo vestiário dos Jets antes do jogo contra o Kansas City Chiefs, enquanto segurava suas muletas, mas caminhava sem elas, parecendo não sentir nenhuma dor e confortável, com o que parece. uma forma de recuperação rápida.

Ele já falou sobre seu processo de reabilitação durante sua última aparição no Pat McAfee Show, ao dizer que não há nada de ‘normal’ na forma como está abordando sua recuperação, pois diz que em menos de duas semanas após a cirurgia, ele já estava usando sapatos normais.

Como Rodgers acabou nos Jets?

Aaron Rodgers foi negociado pelo Green Bay Packers para o New York Jets no início deste ano, pois acabou de assinar um contrato de 3 anos no valor de US$ 150,8 milhões com os Packers em 2022, refazendo seu contrato assim que chegou a East Rutherford e concordou em um novo contrato garantido de US$ 75 milhões por 2 anos.

Mesmo que pareça que ele está quase pronto para voltar, ainda se espera que Rodgers volte a aparecer pelos Jets em janeiro, no mínimo.