Aaron Rodgers mostrando um progresso de recuperação rápido e notável após a cirurgia

EUn uma demonstração inesperada de resiliência, Aaron Rodgers foi visto em campo antes do recente Jatos-Águias confronto, apenas um mês depois de passar por uma cirurgia para consertar o tendão de Aquiles rompido.

A cena em Estádio MetLife no domingo foi uma prova da dedicação e tenacidade do jogador de 39 anos. Embora estacionário, Rodgers estava ativamente em seus arremessos, suportando peso na perna esquerda e no tornozelo – o mesmo lesionado na abertura da temporada contra o Contas em 11 de setembro. Após a lesão, Rodgers passou por uma cirurgia em Los Angeles apenas dois dias depois.

Rodgers está se recuperando em uma velocidade sem precedentes

A lesão no tendão de Aquiles é notória no mundo esportivo por seu longo tempo de recuperação, normalmente afastando os jogadores por 8 a 10 meses. No entanto, Rodgers, desafiando todas as probabilidades, expressou seu desejo de voltar à temporada. Observá-lo andar sem ajuda no estádio, e muito menos lançar passes ativamente para Jatos zagueiro Gardner de molho (que ficou afastado do jogo devido a uma concussão) por cerca de 15 minutos, deixou uma coisa bem clara: contar Rodgers sair pode ser prematuro.

A recente aparição do quarterback não é isolada. Ele esteve presente nos últimos dois Jatos jogos em casa, um forte indício do comprometimento com o time e do retorno. Ele solidificou ainda mais isso revelando à NBC que está planejando um retorno em tempo integral à equipe após a semana de folga.

Em um esporte onde as lesões são normais, Rodgers serve de inspiração. Seu retorno potencial ao campo após uma lesão e cirurgia tão significativas pode ser considerado um dos retornos mais notáveis ​​​​da história. NFL história, caso ele consiga fazê-lo. Por agora, Jatos torcedores e fãs de futebol terão que esperar para ver se Rodgers pode realmente realizar o impensável.