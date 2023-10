Aaron Rodgers oferece surpreendentes atualizações de saúde após a cirurgia: ‘Estamos muito adiantados’

Tele cirurgia inovadora do tendão de Aquiles Aaron Rodgers teve é ​​um dos principais motivos pelos quais ele se sente tão confiante de que conseguirá retornar às atividades antes do final da atual temporada da NFL. Ele vem falando sobre isso há meses e a atualização mais recente parece boa demais para ser verdade. No entanto, os avanços nos procedimentos médicos em 2023 deram alguns avanços importantes em direção ao auge da tecnologia e da ciência. Aaron Rodgers submeteu-se a esse procedimento com a convicção de que voltaria aos treinos mais cedo do que qualquer outro atleta que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na história. Seu plano é vencer outras lendas como Kobe Bryant, Kevin Durant ou Klay Thompson processo de recuperação.

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

Rodgers surpreendeu a todos com sua admissão durante mais um episódio do Pat McAfee mostrar. Ele disse: “Outro marcador será a corrida. E então outro marcador provavelmente passará por um treino antes do jogo e entrará no campo de treino. Tudo isso levará tempo. Não será apenas: bum, bum , boom, boom. … Todas essas progressões levam tempo. Mas, obviamente, estamos adiantados. Perguntei [ElAttrache] se pudéssemos ir além dos protocolos normais. Cam Akers fez a mesma cirurgia e conseguiu voltar em cerca de cinco meses. … Eu só queria fazer as coisas mais rápido – de forma inteligente, mas mais rápida. O mais importante é que você não quer estressar o tendão de Aquiles.”

Aaron Rodgers poderia derrotar todos os seus críticos?

O que Aaron Rodgers está tentando fazer não será comprovado até que ele realmente volte ao campo de treinamento com o Jatos de Nova York. Nenhum outro atleta na história retornou de uma completa Aquiles ruptura do tendão totalmente recuperada em menos de 8 meses. Na maioria dos casos, demoram mais de um ano a regressar e alguns casos demoraram até dois anos. Muitos voltaram completamente curados e conseguiram continuar suas carreiras sem problemas. Mas aqueles que apressam o processo de recuperação são os que tendem a encerrar a carreira com danos irreparáveis. Felizmente, toda essa conversa sobre estar adiantado não está na imaginação de Aaron Rodgers.