Aaron Rodgers procurou Kirk Cousins ​​para dar dicas para sua recuperação

Primos Kirk e Aaron Rodgers já foram inimigos no NFC Norte. Agora são compatriotas em recuperação.

Rodgers na terça-feira confirmou que entrou em contato com Primos seguindo o Minesota ruptura do tendão de Aquiles do quarterback no final da temporada. Ambos os sinalizadores estão se recuperando do mesmo tipo de lesão – Rodgers está afastado desde a semana 1 devido a uma ruptura no tendão de Aquiles e espera retornar para a pós-temporada se seu Jatos de Nova York faça isso lá.

Rodgers oferece suporte

Durante sua aparição semanal no “O show de Pat McAfee“, Rodgers disse seu respeito por Primos – quatro vezes Jogador profissional contra quem ele jogou muitas vezes – levou-o a estender a mão para o Vikings estrela depois que ele foi levado durante Minesotaa vitória sobre o Green Bay Packers no domingo.

“É uma merda. Definitivamente é uma merda”, disse Rodgers. “Ele estava jogando muito, muito bem.”

Um ex Empacotador ele mesmo, Rodgers disse que “repassou” todas as informações que pôde para Cousins ​​– cujo cronograma inicial o exclui pelo restante da temporada, a última de seu contrato com o Minnesota. Ele está programado para atingir a agência gratuita em março.

“Como minha reabilitação tem sido ótima, porque me sinto muito bem, obviamente as pessoas estão interessadas no que estou fazendo e estou apenas repassando o que está funcionando para mim”, explicou Rodgers.

Cousins ​​poderia retornar para os playoffs?

Enquanto Primos e Rodgers ambos sofreram lesões no tendão de Aquiles, a natureza das duas rupturas pode significar processos de recuperação significativamente diferentes.

Rodgers machucou a perna esquerda não dominante, o que significa que há um pouco mais de otimismo de que o jogador de 39 anos possa retornar antes do final da temporada de 2023. A lesão de Cousins, no lado direito, pode tornar o caminho de volta mais difícil para o jogador de 35 anos.

O Vikings na terça-feira parecia se preparar para a probabilidade de Cousins ​​​​não retornar em 2023. Minesota quarterback adquirido Josué Dobbs de Cardeais do Arizona antes do prazo de negociação, e ele competirá com Jaren Salão para iniciar funções.