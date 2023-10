Aaron Rodgers propõe debate sobre vacina Covid-19 com Travis Kelce, RFK Jr, Fauci

Aaron Rodgers quer resolver suas idas e vindas com o “Sr. Pfizer” de uma vez por todas … propondo um debate repleto de estrelas sobre a Covid-19 com Travis Kelce – e ele quer Robert F. Kennedy Jr. . dar Dr. Fauci para se envolver!!

Como informamos anteriormente, AR8 e a estrela do Kansas City Chiefs foram enviando golpes divertidos um para o outro na semana passada… desde que os New York Jets cunharam seu novo apelido para Kelce no “The Pat McAfee Show”.