Aaron Rodgers responde aos fãs chamando-o de “Sr. Johnson & Johnson”

Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers respondeu aos fãs que o chamaram de “Sr. Johnson & Johnson” depois que ele marcou Travis Kelce como “Sr. Pfizer” após a aparição do tight end do Kansas City Chiefs em um comercial incentivando as pessoas a serem vacinadas contra COVID-19. Rodgers, que tem falado abertamente sobre sua posição em relação à vacinação, abordou o apelido durante uma aparição no ‘O show de Pat McAfee‘ semana passada.

“Isso é fascinante”, disse Rodgers. “Eu não jogo na empresa Johnson & Johnson, eu jogo no New York Jets.”

Embora alguns tenham criticado Rodgers por sua crítica a Kelce, o próprio tight end não pareceu muito incomodado com isso e até riu na frente dos repórteres durante a disponibilidade da mídia. No entanto, Rodgers desafiou Kelce para um debate sobre vacinação, com Kelce admitindo que nunca pensou que entraria numa guerra de vacinas com Rodgers.

A guerra das vacinas não mostra sinais de abrandamento, à medida que Rodgers continua a ganhar as manchetes pela sua posição sobre a vacinação. Ex-Cirurgião Geral Jerônimo Adams criticado recentemente Rodgers por seus comentários sobre Kelce, afirmando que “não ajuda criticar as pessoas por suas escolhas de vacinas”. No entanto, Rodgers permanece firme em suas crenças e até expressou sua disposição de perder jogos, se necessário, devido aos rígidos protocolos COVID-19 da NFL.

A polêmica com Kelce continua

Apesar da polêmica em torno Rodgers‘ comentários, muitos fãs acharam graça na situação, alguns até criando uma camisa do “Sr. Pfizer” em homenagem a Kelce. O debate em curso sobre a vacina certamente chamou a atenção para a questão, mas resta saber se terá algum impacto real nas taxas de vacinação.

No final, concordando ou não com Rodgers, fica claro que ele é apaixonado por suas crenças e não tem medo de falar o que pensa. Como ele disse no ‘The Pat McAfee Show’: “Não vou fugir de conversas que considero importantes”. E embora a guerra das vacinas possa continuar, uma coisa é certa: Aaron Rodgers não recuará tão cedo.