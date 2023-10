Aaron Rodgers voltou ao MetLife Stadium e planeja se juntar aos Jets após o adeus da semana 7

EUO quarterback lesionado, Aaron Rodgers, fez uma aparição surpresa no MetLife Stadium. O 39 anos foi visto na linha lateral antes do jogo, embora de muletas, durante Domingo jogo da noite contra o Kansas City Chiefs.

Rodgers estava fora dos holofotes desde que sofreu um lesão no tendão de Aquiles esquerdo apenas quatro cliques em sua estreia com os Jets 11 de setembro contra as contas.

Enquanto ambos Jatos e Chefes jogadores se aqueceram, Rodgers sentado em um banco, vestindo uma camiseta branca de mangas compridas e shorts pretos, usando óculos escuros.

O quatro vezes MVP da NFL chegou ao campo em um carrinho de golfe, segurando muletas, marcando sua primeira aparição pública desde a infeliz lesão. Ele aproveitou o tempo para cumprimentar seus companheiros de equipe, treinadores, membros do Chefes e ainda recebeu um abraço sincero de Patrick Mahomes, que passou alguns minutos conversando com ele.

Rodgers deve voltar ao Jets após a semana 7

Talvez o aspecto mais encorajador Rodgers aparição surpresa foi sua conversa com Melissa Stark que falou sobre sua conversa com o quarterback durante Transmissão da NBC.

De acordo com RígidoRodgers expressou sua determinação em retornar a campo nesta temporada e está pensando em voltar ao time após a derrota dos Jets Semana 7, tchau.

Em sua discussão com RígidoRodgers revelou seus planos imediatos, incluindo voar de volta para Califórnia esta semana para remoção de pontos e continuação de seu regime de reabilitação rigorosoque envolve mais cinco horas de trabalho diário.

Aaron Rodgers não está satisfeito com o jogo de cintilação de pulgas dos Jets

Em um momento que contou com fãs e Aaron Rodgers coçando a cabeça, os Jets tentaram uma oscilação incomum no início de seu confronto contra os Chiefs.

Os Jets estavam determinados a estimular o desempenho do quarterback Zach Wilson e depois de um passe curto bem-sucedido para o wide receiver Garrett Wilson para uma primeira descida, coordenador ofensivo Nathaniel Hackett marcou o truque.

No entanto, o Cidade de Kansas a defesa tinha outros planos e invadiu Wilsonresultando em um sack por Mike Edwards.

À medida que a peça se desenrolava, as câmeras captaram Rodgersque estava presente no jogo, parecendo absolutamente perplexo com o Jatos’ uma brincadeira não convencional de seu ponto de vista em uma suíte.

Rodgers reação refletiu o sentimento de muitos Jatos torcedores que ficaram igualmente perplexos com a estratégia ofensiva não convencional.

O veterano quarterback podia ser visto olhando lentamente para cima, com as mãos apoiadas na nuca, transmitindo sua clara desapontamento com a equipe perda significativa de jardas logo após um momento crucial jogo de primeira descida.