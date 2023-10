Aaron Rodgers zomba de Travis Kelce e o nomeia… após o jogo Chiefs vs.

O mundo da NFL testemunhou um golpe divertido, mas pontiagudo, de Aaron Rodgers enquanto ele provocava Travis Kelce, a estrela do Kansas City Chiefs, após seu recente jogo contra o New York Jets. Esta troca alegre destaca o forte contraste em suas respectivas opiniões sobre as vacinas.

O recente endosso de Travis Kelce às vacinas da Pfizer em um comercial humorístico tem sido um assunto de discussão dentro e fora do campo. O anúncio, que mostra Kelce endossando as vacinas contra Covid-19 e contra a gripe simultaneamente, mostra seu compromisso com a vacinação e a saúde pública.

Em contraste o quarterback do Green Bay Packers Aaron Rodgers atraiu críticas por sua postura em relação à vacina. Durante a temporada de 2021 da NFL, Rodgers enfrentou escrutínio depois de afirmar erroneamente que estava “imunizado” contra a Covid-19, apenas para ser revelado mais tarde que ele não havia recebido a vacina.

Comentários de Rodgers sobre não querer ser uma “pessoa politizada” e sua abertura para ouvir “ambos os lados” gerou debates sobre informações sobre vacinas e o papel das figuras públicas responsáveis ​​na divulgação de informações precisas sobre saúde.

A defesa de Travis Kelce pelas vacinas, exemplificada por seu divertido comercial da Pfizer, permanece firme contraste com as controvérsias relacionadas à vacina de Rodgers. O endosso de Kelce se soma ao seu recente aumento de popularidade, impulsionado por rumores de um relacionamento de alto nível com a sensação pop Taylor Swift, levando a um aumento significativo nas vendas de camisetas, seguidores nas redes sociais e acordos de patrocínio.

À medida que a temporada da NFL se desenrola, parece que dentro e fora do campo, Travis Kelce e Aaron Rodgers continuam a desempenhar papéis diferentes quando se trata de questões relacionadas a vacinasproporcionando aos torcedores narrativas contrastantes no mundo do futebol profissional.