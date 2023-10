ABAV Expo: Destino Penedo é destaque em edição especial da Revista Fácil Lazer & Negócios

Revista foi distribuída para agentes de viagem durante evento que é considerado o maior da América Latina; Penedo também foi destaque nas edições de junho e agosto

O Brasil todo pôde conhecer e ficar mais perto de Penedo através das edições dos meses de junho, agosto e setembro da Revista Fácil Lazer & Negócios, que possui circulação nacional e tem autoridade quando o assunto é turismo.

Na edição mais recente, a do mês de setembro, as belezas e riquezas naturais do Destino Penedo foram destaque na reportagem especial intitulada ‘Penedo, Alagoas: Onde a riqueza da história encontra a exuberância da natureza’.

Vale ressaltar que a revista foi distribuído para milhares de agentes de viagem durante a 50° edição da ABAV Expo, considerado o maior evento de turismo da América Latina, com cerca de 42 mil visitantes entre os dias 27 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro.

Penedo foi capa da revista na edição do mês de junho. A reportagem especial ‘Penedo, Alagoas: A joia mais bela do Velho Chico’, abordou as particularidades que só Penedo tem, como sua história, cultura, gastronomia, meios de hospedagem, belezas naturais e principais pontos e atrativos turísticos.

Já o calendário de eventos do Destino Penedo foi destaque na edição do mês de agosto, através da reportagem ‘Em Penedo tem história, cultura e eventos o ano todo’. No material, os leitores e internautas ficaram sabendo que o município é movimentado durante todos os meses do ano, com eventos para todos os públicos e gostos.

“O governo Ronaldo Lopes trabalha para dar a visibilidade que o Destino Penedo merece em todas as frentes. Um delas passa pelos veículos especializados em turismo no Brasil. Estampar a capa da revista e ser destaque durante o maior evento de turismo da América Latina é uma visibilidade sem precedentes para o município”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia SETUREC Penedo