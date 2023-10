Abono natalino é confirmado para famílias brasileiras

Em tempos de adversidades econômicas, o governo brasileiro se esforça para criar e implementar programas que auxiliem famílias em condições sociais e econômicas desfavoráveis. Uma dessas iniciativas é o Bolsa Família, lançado em 2003, com o objetivo de aliviar os encargos sociais e o ciclo de pobreza que aflige muitas famílias no país.

O programa Bolsa Família oferece auxílio mensal em renda, saúde e educação aos cadastrados que atendam aos critérios de elegibilidade. Porém, este ano, os beneficiários do programa Bolsa Família podem contar com um bônus adicional durante o período de férias – o Abono Natalino.

O que é Abono Natalino?

O tão aguardado Abono Natalino do Bolsa Família é uma excelente notícia para quem depende do programa. O governo federal confirmou que em 2023 esse benefício extra será pago aos participantes do programa. Este tem sido um pedido de longa data dos beneficiários, estimando-se que 695.000 indivíduos registados sejam elegíveis para o pagamento adicional.

Distribuição dos Fertilizantes

Conforme anúncio do governo, o valor determinado para o Abono Natalino é de R$ 64, e será concedido a um total de 695.418 famílias na Paraíba. A distribuição está prevista para ser concluída até dezembro deste ano.

É importante ressaltar que a parcela mensal regular do Bolsa Família é liberada nos últimos dez dias de cada mês, variando as datas específicas de acordo com o NIS (Número de Inscrição Social) de cada beneficiário.

Datas de pagamento agendadas para outubro

Para o mês de outubro, as datas previstas de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família são as seguintes:



NIS terminando em 1: 18 de outubro

NIS terminando em 2: 19 de outubro

NIS terminando em 3: 20 de outubro

NIS terminando em 4: 23 de outubro

NIS terminando em 5: 24 de outubro

NIS terminando em 6: 25 de outubro

NIS terminando em 7: 26 de outubro

NIS terminando em 8: 27 de outubro

NIS terminando em 9: 30 de outubro

NIS terminando em 0: 31 de outubro

Caso tenha mais dúvidas ou queira saber mais, busque informações adicionais sobre como evitar o cancelamento do benefício do Bolsa Família e outros assuntos relevantes. O conhecimento é fundamental para estar à frente e evitar surpresas desagradáveis.

O Valor e o Calendário do Fertilizante Natalino

O valor confirmado para o Abono Natalino foi fixado em R$ 64 por beneficiário. Esse valor será depositado nas contas das famílias elegíveis de acordo com o calendário de dezembro do Bolsa Família. Atualmente, existem aproximadamente 695.418 famílias na Paraíba que têm direito a receber esse benefício.

Calendário de dezembro para pagamentos do Bolsa Família

Embora possa parecer muito distante, o calendário de dezembro para pagamentos do Bolsa Família já está definido. O governo normalmente libera a última parcela do ano com antecedência, garantindo que todos os grupos recebam o dinheiro antes do Natal e do Ano Novo.

Em 2023, a parcela de dezembro do Bolsa Família terá início no dia 11 de dezembro para o NIS 1 e seguirá até 22 de dezembro para a última turma (NIS 0). As mesmas datas se aplicam ao pagamento do Abono Natalino 2023. Veja abaixo o calendário completo:

Dia do pagamento Número final do NIS 11 de dezembro 1 12 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 18 de dezembro 6 19 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0

Como Consultar o Pagamento do Abono Natalino

Os beneficiários poderão consultar o pagamento do Abono Natalino assim que a parcela de dezembro for processada. A partir do dia 7 de dezembro, as famílias poderão consultar se têm direito ao recebimento do benefício Bolsa Família pelos canais oficiais do programa, como o aplicativo Bolsa Família, o portal Caixa Cidadão, o aplicativo Caixa Tem, a linha de atendimento do MDS (121) e o Linha direta da Caixa (111).

Para receber o valor extra, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação válido com foto, CPF e Cartão do Número de Identificação Social (NIS).

Haverá 13º pagamento do Bolsa Família?

A questão de saber se haverá o 13º pagamento do Bolsa Família em 2023 é uma preocupação recorrente no final de cada ano. O 13º pagamento foi feito apenas uma vez, em 2019, e desde então as famílias não receberam nenhum recurso adicional. Infelizmente, as notícias não são animadoras este ano.

Em março, durante coletivas de imprensa para explicar o novo formato do programa, a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social deu a entender que o pagamento da 13ª parcela era improvável. Segundo Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, o programa redesenhado oferece um pagamento per capita superior e mais adequado que os programas anteriores Bolsa Família e Auxílio Brasil.

Portanto, não há previsão de 13º pagamento, pois o desenho proposto atende melhor às necessidades da população e ao regime não contributivo de proteção social como complemento ao rendimento do trabalho.

Ademais, o Abono Natalino traz alívio e alegria tão necessários às famílias brasileiras durante as festas de fim de ano. À medida que o governo continua os seus esforços para apoiar as comunidades vulneráveis, o programa Bolsa Família desempenha um papel crucial no alívio da pobreza e na melhoria do bem-estar social.

Com a confirmação do pagamento do Abono Natalino em 2023, os beneficiários podem contar com uma pequena ajuda extra neste período festivo. Mantenha-se informado e aproveite os recursos disponíveis para garantir o recebimento integral dos benefícios do programa Bolsa Família.