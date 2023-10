Abreu, Alvarez e Altuve ajudam os Astros a empatar no ALCS com vitória por 10-3 sobre o Rangers no jogo 4

Se Abreu acertou um home run de três corridas logo após o sacrifício de desempate de Yordan Alvarez voar, e o Houston Astros empatou na AL Championship Series com uma vitória por 10-3 sobre o rangers do Texas no jogo 4 na noite de quinta-feira.

Houston, que liderou por 3 a 0 com apenas quatro rebatedores no jogo, respondeu imediatamente depois que o Texas empatou com o home run de Corey Seager no campo oposto no terceiro inning.

Adolis Garça também marcou para o wild card guardas, que perdeu dois jogos consecutivos em casa depois de iniciar esta pós-temporada com sete vitórias consecutivas – seis fora de casa. Isso incluiu varreduras dos dois times mais vencedores da AL, Baltimore e Baía de Tampa.

O jogo 5 será na tarde de sexta-feira no Globe Life Field, onde o atual campeão da World Series, Astros, está 8-1 nesta temporada. O time da casa ainda não liderou neste ALCS, que volta a Houston para o jogo 6 na noite de domingo.

“Estamos jogando contra um bom time. Ninguém pensou que seria fácil”, disse o técnico do Rangers, Bruce Bochy. “(Os Astros) jogaram muito bem neste estádio. Precisamos mudar isso. Sabemos disso.”

José Altuve teve três rebatidas e marcou três vezes em seu 100º jogo dos playoffs da carreira. Alvarez fez três corridas, dando-lhe 13 RBIs já nesta pós-temporada, e Chas McCormick acrescentou um home run de duas corridas.

“Isso significa muito, obviamente. Torna tudo ainda mais especial porque vencemos”, disse Altuve, que se tornou o sétimo grande jogador da liga a disputar 100 jogos nos playoffs. “Nada foi feito ainda, mas poder ter a oportunidade de voltar e empatar a série… é muito importante para nós.”

Dane Dunningque entrou aliviado no primeiro inning, teve uma contagem de 0-2 contra o batedor nº 9 Martin Maldonado para abrir o quarto com o jogo empatado antes de levá-lo e depois a Altuve.

Mauricio Dubn seguiu com seu segundo single suave do jogo antes de Alex Bregman rebater com as bases carregadas. Novato canhoto Cody Bradford entrou para enfrentar Alvarez, cujo saco de 401 pés voou para a pista de alerta no campo central veio no nono arremesso. Abreu então acertou seu quarto home run nesta pós-temporada para fazer o 7-3.

Ryne Stanek venceu lançando apenas um arremesso, induzindo Mitch Garver grounder de jogo duplo com final de entrada no terceiro.

Os Astros superaram o Texas por 74-32 nas vitórias nos últimos sete jogos no Globe Life. Isso inclui a vitória por 8-5 em Jogo 3 da primeira série de pós-temporada entre os rivais locais do AL West.

“Simplesmente acontece. Viemos aqui, nos concentramos e todos fazem um bom trabalho”, disse Dubn, incapaz de explicar por que os Astros são tão bons lá. “Está aparecendo agora.”

Altuve abriu o jogo com um double e Dubn, após três rebatidas no jogo 3, seguiu com um bloop single de Andrew Heaney. Bregman levou os dois para casa com um triplo na abertura centro-direita, e os Rangers já tinham Dunning no bullpen antes de Alvarez marcar para fazer o 3-0.

Seager se tornou o primeiro shortstop a home run tanto no NLCS quanto no ALCS com sua investida solo de 401 pés para o centro-esquerdo com um eliminado no terceiro. O titular do Astros, Jos Urquidy, desistiu de partidas consecutivas antes de Stanek assumir.

Os Rangers perderam por 7-3, mas tiveram dois acertos e nenhuma eliminação no quinto, quando um dedo da luva de rebatidas de Marcus Semien fez a diferença entre um alinhamento lateral e uma jogada dupla crucial. O corredor de base do Rangers estava deslizando de volta para a bolsa na primeira base depois que Abreu agarrou o forro de Seager de 108,6 mph, atacando Semien assim que sua mão alcançou a bolsa, e o árbitro da primeira base, Jordan Baker, sinalizou que estava seguro.

Os Astros desafiaram, e a análise do vídeo mostrou a luva de Abreu roçando um dos dedos da luva de batedura no bolso de trás de Semien enquanto o dedo saltava do bolso traseiro. O Texas teve apenas mais dois corredores de base depois daquela jogada.

A SEGUIR

O jogo 5 será a revanche das aquisições no prazo de negociação que iniciaram a abertura da série. O canhoto do Rangers, Jordan Montgomery, fez 6 1/3 entradas no jogo 1, com a vitória do Texas por 2-0. Justin Verlander, três vezes vencedor do Cy Young Award, que permitiu ambas as corridas em seis entradas, fará seu 21º início de pós-temporada na carreira pelos Astros. Eles o trouxeram de volta do Mets depois que ele fez 16 partidas em Nova York este ano, depois de ir para lá como agente livre.

GRANDE PRODUÇÃO

Alvarez e Abreu são os primeiros companheiros de equipe na história da pós-temporada com pelo menos quatro home run e 10 RBIs nos primeiros oito jogos do playoff de um time.

SEAGER DINGERS

Seager estava com o Los Angeles Dodgers quando eles jogaram 16 jogos de playoff em locais neutros no Globe Life Field enquanto conquistavam o título da World Series em 2020. Seager foi MVP tanto no NLCS quanto na World Series. Ele acertou cinco home run naqueles sete jogos do NLCS, dois na World Series e tem dois aqui nesta pós-temporada. Ele também foi fundo no jogo 3 da AL Division Series em casa sobre o Baltimore.

PARA INICIANTES

Foi a primeira vez em 156 partidas na carreira de Heaney (154 na temporada regular e duas na pós-temporada) que ele não conseguiu sair do primeiro inning. A canhota foi finalizada após uma caminhada de duas saídas. Ele permitiu que os sete rebatedores que enfrentou chegassem à base. … Urquidy, que permitiu três corridas em cinco rebatidas em 2 1/3 entradas, entrou no jogo 5-0 com um ERA de 2,82 em sete partidas de carreira contra o Rangers.

TELHADO ABERTO

Um jogo foi disputado no Globe Life Field com a cobertura aberta pela primeira vez em quase cinco meses. Fazia 78 graus sob céu limpo quando o jogo começou. O Texas teve um recorde de 7-4 durante a temporada regular com o teto aberto, sendo o último jogo em 21 de maio. O teto esteve aberto para 13 dos 16 jogos da pós-temporada em locais neutros em 2020, incluindo três dos seis jogos da World Series.