ACABOU DE SAIR a lista de quem NÃO receberá Bolsa Família em outubro

Após o início do calendário de pagamentos de outubro, muitas famílias estão em dúvida sobre o motivo pelo qual não foram contempladas com o Bolsa Família. No último mês, mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social receberam o benefício.

A definição dos titulares do programa é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Mensalmente, o MDS realiza uma verificação dos dados de cada beneficiário, em parceria com o Dataprev, para garantir o cumprimento das regras de elegibilidade do Bolsa Família.

Quem recebe o Bolsa Família?

É importante lembrar que para receber o Bolsa Família em agosto, é necessário cumprir as regras de elegibilidade do programa. Ademais, também é preciso seguir as normas do CadÚnico, mantendo sempre os dados atualizados no sistema do Governo Federal.

Para ter direito ao Bolsa Família em agosto, a renda mensal por pessoa da família não pode ultrapassar R$ 218. Por exemplo, se uma mãe, que é a única provedora, ganha R$ 800 por mês e tem três filhos pequenos que não trabalham, a renda total da família é de R$ 800. Dividindo esse valor por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200, o que é menor que R$ 218, tornando a família elegível para receber o Bolsa Família.

Além disso, é importante que as famílias cumpram os compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

Realizar o acompanhamento pré-natal;

Seguir o calendário nacional de vacinação;

Monitorar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Garantir a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

A família também deve manter o Cadastro Único atualizado, no mínimo, a cada 24 meses.

Calendário do mês de outubro do Bolsa Família



Confira a seguir as datas do pagamento do programa de assistência às famílias no mês de agosto:

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

Vale Gás também será pago em outubro

Com a chegada do mês de outubro, o MDS se prepara também para efetuar os pagamentos do Programa Auxílio-Gás aos cidadãos brasileiros. Entretanto, é importante destacar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio gás neste mês.

Quem recebe?

As regras do Programa Vale-Gás garantem que todas as famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal tenham direito ao benefício. Contudo, é imprescindível que a renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo.

Atualmente, aproximadamente 40 milhões de famílias estão inscritas no CadÚnico e atendem a esses requisitos. Dentre essas famílias, mais de 20 milhões são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, que também requer o mesmo limite de renda.

O Programa Vale Gás visa proporcionar suporte financeiro para aquisição de gás de cozinha, garantindo que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um recurso essencial para o dia a dia. Através dessas medidas, o governo busca auxiliar as famílias de menor renda e promover melhorias em sua qualidade de vida.