Accesstage ABRE VAGAS de EMPREGO presenciais e remotas

A Accesstage, empresa que possui a missão de impulsionar a prosperidade financeira de empresas de todos os segmentos e tamanhos, está com ótimas oportunidades de emprego abertas. Posto isso, antes de falar com mais sobre a possibilidade, veja a lista de cargos:

Assistente Comercial Crédito – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Diversidade – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estágio em RH (Departamento Pessoal) – São Paulo – SP – Estágio;

Executivo (a) Comercial Crédito – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Contas – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Contas (Local: Minas Gerais) – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Accesstage

Sobre a empresa, podemos frisar que a Accestage surgiu como uma solução à complexidade das transações no mercado ?nanceiro para as empresas, que cada vez mais precisam se conectar a diferentes interfaces, integrando contas a pagar e receber de múltiplas fontes pagadoras e com origem e destino de diversos bancos e empresas do ecossistema ?nanceiro.

Ao longo de mais de 18 anos de história, a Accesstage foi muito além da conectividade ?nanceira. Hoje, revoluciona a gestão nas empresas e trazemos prosperidade ?nanceira para os negócios. Para a companhia, não faz sentido que tantas empresas ainda percam tempo e produtividade com rotinas financeiras pouco eficientes, baseadas em velhos hábitos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Accesstage já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

