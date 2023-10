Acredite ou não, essa simples moeda de 10 CENTAVOS pode ter um valor surpreendente

Moedas de 10 centavos sempre costumam ser rejeitadas por milhões do brasileiros ao redor do país. Não é incomum ver estes itens no chão do quarto, debaixo do sofá, ou mesmo esquecidas no fundo de uma gaveta. O fato, no entanto, é que algumas destas moedas podem ter um valor muito maior do que se imagina.

De acordo com especialistas, existem algumas moedas específicas de 10 centavos que, na verdade, valem muito mais do que 10 centavos. Na maioria das vezes, estes itens passam despercebidos pelo cidadão que as recebem. Isso ocorre porque a raridade daquela determinada moeda é representada em pequenos detalhes.

Geralmente, as moedas mais raras são aquelas que tiveram uma tiragem muito baixa, ou que são mais antigas. As peças de maior valor são necessariamente aquelas que estão em melhor estado de conservação. Quanto menor é o tempo de uso, maior é o valor que pode ser cobrado pelo item.

A moeda de 2002

Uma das moedas raras de 10 centavos é a que foi produzida no ano de 2002. De acordo com especialistas, ela é uma das mais raras e cobiçadas por colecionadores. Em alguns casos, ela pode ser encontrada dentro de casa. Assim, não custa nada procurar nos seus aposentos para saber se você tem uma delas.

A moeda em questão pertence a chamada segunda família do plano real e traz a efígie de Dom Pedro I, o imperador responsável pela Independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Do outro lado, há um número 10 e a marca do ano de 2002.

A raridade desta moeda está na possibilidade de ser encontrada com o cunho quebrado e trincado. Neste caso, o cidadão poderá vender o item por nada menos do que R$ 120.

A moeda de 2000



Outra moeda de 10 centavos que também pode ser considerada rara é a que foi produzida no ano de 2000. Segundo as informações oficiais do Banco Central, cerca de 274 milhões foram distribuídas naquele ano. Abaixo, você pode conferir os valores atualizados da peça considerando o catálogo nacional.

‘MBC’ (Muito Bem Conservada): R$ 20;

‘Soberba: R$ 110;

Flor de Cunho: R$ 250.

1999

A moeda de 10 centavos do ano de 1999 também pode valer um bom dinheiro para quem a encontrar. De acordo com as informações oficiais, apenas 9,6 milhões de unidades foram distribuídas naquele ano. Neste caso, os valores cobrados são:

‘MBC’ (Muito Bem Conservada): R$ 30;

‘Soberba: R$ 170;

Flor de Cunho: R$ 400.

10 centavos de cruzeiro

Se quiser voltar um pouco mais na história do Brasil, o cidadão poderá encontrar a moeda de 10 centavos de cruzeiro. Trata-se de um item fabricado no de 1946, e que pode custar até R$ 30 mil se for encontrado em perfeito estado.

O alto valor, vale lembrar, não tem relação com a idade da peça, mas sim com a baixa quantidade de exemplares que ainda estão circulando por aí. Em resumo, quanto menos moedas existirem, maior é o valor que pode ser conquistado por ela.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.