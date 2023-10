Acusador de Jonathan Majors, Grace Jabbari, rende-se por suposta agressão

A ex-namorada que está acusando Jonathan Majors de agredi-la agora está em apuros com a lei por supostamente agredi-lo, e agora ela se rendeu à polícia em Nova York.

Nossas fontes dizem que Jabbari supostamente arranhou Majors na mão direita e deu um tapa no rosto dele com a mão aberta, causando um corte na bochecha e dor de ouvido. Ela então supostamente rasgou os botões do casaco dele e danificou o bolso da frente.