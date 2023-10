Adama ABRE CARGOS em TRÊS REGIÕES do país

A Adama, empresa que é líder global em proteção de cultivos, oferecendo soluções em herbicidas, inseticidas, fungicidas e biossoluções, está contratando pessoas nos estados do Paraná, Mato Grosso e Maranhão. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego, verifique a lista de vagas:

Analista de Compras PL – Londrina – PR e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Londrina – PR e Remoto – Banco de talentos;

Engenheiro Agrônomo Desenvolvimento de Produto Pleno – Primavera do Leste – MT;

Estagiário (a) de Campo de Desenvolvimento de Mercado – Sorriso – MT – Estágio;

Estagiário (a) de Comércio Exterior – Londrina – PR – Estágio;

Estagiário (a) de Tecnologia da Informação (Back-office) – Londrina – PR – Estágio;

Estagiário (a) de Serviços Administrativos – Londrina – PR – Estágio;

Operador (a) de Produção Júnior – Londrina – PR- Efetivo;

Representante Técnico de Vendas PL – Balsas – MA – Efetivo.

Mais sobre a Adama

Contando mais sobre a Adama, podemos ressaltar que, através de um robusto portfólio de produtos e serviços, coloca em prática o propósito de levar simplicidade para a agricultura. Trata-se de uma empresa feita por muitos e para muitos.

Além disso, ao redor do mundo, conta com mais de 7.000 colaboradores espalhados em mais de 100 países. No Brasil, são 600 colaboradores diretos trabalhando para levar tecnologia e inovação para os campos de todo o país.

A companhia ocupa posição de agente essencial na cadeia de produção de alimentos, oferecendo alternativas inovadoras para que os agricultores protejam suas lavouras e aumentem sua produtividade, além de contribuir efetivamente para o crescimento do país.

Como efetivar a sua inscrição?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!