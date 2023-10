Adidas terminou com Damian Lillard? Nenhuma extensão à vista para o contrato de tênis

DAmian Lillard assinou uma extensão de contrato com a Adidas em 2014, e seus dias sob a empresa de tênis estão aparentemente chegando ao fim após o lançamento do deck de prioridades de basquete outono / inverno 2024, que esnobou o novo guarda do Milwaukee Bucks.

Lillard, 33, e Derrick Rose são dois dos atletas que não acompanharão a Adidas no futuro, segundo o usuário do Instagram yuanchengxin1. A nova linha de tênis de basquete concentra-se em Anthony Edwards, Trae Young, Donovan Mitchell e James Harden.

O Dame 8 EXTPLY foi o lançamento mais recente de Lillard com a Adidas, embora a iteração anterior de seu calçado exclusivo, o Dame 8, tenha sido lançada em dezembro de 2021.

Não há nenhuma extensão de contrato à vista, nem um projeto conhecido em andamento para um novo tênis, e o típico padrão da indústria de no máximo dois anos entre lançamentos já passou.