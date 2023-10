Adivinhe em quem esse pequeno jogador da liga se transformou!

Antes deste pequeno jogador de beisebol se transformar em rapper e cantor, ele estava jogando Guitar Hero com seu irmão mais novo em Louisville, Kentucky e mostrando sua cara de jogo definitiva… se preparando para jogar bola para os Pirates.

Fazendo shows com ingressos esgotados durante o ensino médio, esse talentoso músico abriu para Vicente Staples em 2016, e ele também colaborou com outros grandes nomes como Lil Wayne. Você já deve ter visto seus cachos e barba na quadra, jogando contra Metralhadora Kelly no 2022 NBA All-Star Celebrity Game.