Administração Biden sob aviso após relatório bombástico sobre Irã-Israel

Presidente BidenA administração de Israel pode ou não ficar chocada ao ouvir que o Irão foi supostamente instrumental na preparação do ataque a Israel… cujas implicações são terríveis.

O Jornal de Wall Street publicou um relatório bombástico no domingo, citando múltiplas fontes do Hamas, do Hezbollah e até mesmo de um funcionário europeu com conhecimento… todos os quais dizem que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão trabalhou com o Hamas no planeamento a emboscada.

Esta alegada coordenação remonta a várias semanas, aparentemente… com conversações já em Agosto e várias reuniões relatadas a terem lugar em Beirute entre todas as partes. Além do Irão estar envolvido, o WSJ relata que o Hezbollah do Líbano estava na mistura.

A intenção em tudo isto, segundo o WSJ, era multifacetada… O Irão aparentemente queria fabricar uma “ameaça multifrontal” contra Israel – isto enquanto o país lutava com a sua própria política interna, ao mesmo tempo que perturbava as negociações de paz mediadas pelos EUA. entre a Arábia Saudita e Israel.

Blinken: “Ainda não vimos evidências” de que o Irã está por trás da guerra do Hamas contra Israel pic.twitter.com/x9kUQchz05 -Tom Elliott (@tomselliott) 8 de outubro de 2023

Quando questionado diretamente sobre se os EUA tinham algum conhecimento do alegado envolvimento do Irão na direção do ataque liderado pelo Hamas… Sec. do Estado Anthony Blinken negou saber qualquer coisa sobre isso, dizendo que não havia nenhuma evidência de que fosse, de fato, o caso.

Outra autoridade dos EUA disse a mesma coisa ao WSJ… mas o meio de comunicação insiste que as pessoas no exterior estão dizendo o contrário. Se o que eles estão dizendo é verdade, é preocupante em muitas frentes.



Por um lado, seria uma acusação à inteligência dos EUA… mas também indicaria que um conflito mais amplo no Médio Oriente está iminente – tendo Israel já declarado oficialmente que retaliaria se fosse descoberto que Teerão sancionou esta medida do Hamas.