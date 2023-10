Adonis, filho de Drake, faz estreia no rap no álbum “For All The Dogs”

Ele pode ter uma vantagem significativa, mas Drakefilho Adônisjá está deixando sua marca no mundo do rap… não apenas desenhando a arte da capa, mas também fazendo rap no novo álbum de seu pai.

Drake lançou “For All The Dogs” – seu tão aguardado álbum – com participações de Bad Bunny, 21 Savage, J. Cole e mais. No entanto, é na música “Daylight” que Adonis aparentemente faz um estilo livre ao longo da batida.

A criança de 5 anos diz: “Não fale assim com meu homem. Eu gosto quando você gosta. Meu, meu, meu, meu homem. Meu, meu, meu, meu homem. Não fale com meu homem assim. Eu gosto quando você gosta. Meu, meu, meu, meu homem. Meu, meu, meu, meu homem. Você sabe qual você quer. Eu não me importo com qual você quer. Você pode pegue o que for. Eu não me importo com o que você faça. Eu sempre estarei, cuidando de você.

O garoto não oferece muito contexto para seu verso, mas quem se importa… ainda é fofo pra caramba.

Como informamos, Adonis desenhou a capa do álbum, a imagem de uma cabra – que ele diz representar seu pai. Não está claro se Adonis foi pago pela arte ou por seus versos, mas conhecendo Drake, ele provavelmente recebeu algum tipo de corte.