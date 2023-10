Adrian Peterson sai do DWTS: o que deu errado na rotina de dança da lenda da NFL?

Adriano Petersonestá funcionando Dançando com as estrelas não é mais. A lenda da NFL e sua parceira de dança Britt Stewart foram mandados para casa na terça-feira, em uma noite em que outras 10 duplas permaneceram na competição.

AP mostrou o seu lado mais suave naquele que foi considerado o seu melhor desempenho até ao momento, conquistando os primeiros ‘7’ resultados na competição (num total de 21/30). Sua valsa vienense dança para Meu bebê do filme Dumbo veio natural para Adrian Peterson. O antigo VikingsComandantes e Leões running back disseram aos juízes que ele estava praticando em casa com seu bebê recém-nascido.

Embora sua rotina tenha agradado aos jurados, o mesmo não pode ser dito do público em casa. Apenas cinco outros pares de 11 tiveram pontuações mais altas que Peterson e Stewart, mas em DWTS o destino de um competidor é determinado pelo total combinado de pontos dos juízes, bem como pelos votos do público.

Por que Adrian Peterson foi eliminado do Dancing with the Stars?

A razão para a saída precoce de Adrian Peterson provavelmente está na polêmica que sua participação no programa criou em primeiro lugar. Antes do início da 32ª temporada, o ex-membro do elenco Sharna Burgess expressou abertamente sua consternação com a escalação de Peterson devido à sua acusação de abuso infantil em 2014.

Burgess, um membro do elenco de longa data, tem muito peso entre os espectadores do Dancing with the Stars. O sentimento na competição era de que Peterson teria uma escalada difícil no show e dependeria muito da pontuação dos jurados para avançar.

Shaquille O’Neal ‘ilumina’ pista de dança com música poderosa em festivalRoberto Ortega

Adrian Peterson é considerado por muitos o melhor running back de todos os tempos da NFL e um membro garantido do Hall da Fama. Embora suas linhas telefônicas permaneçam abertas para uma última chance inesperada de obter mais representantes da NFL, ele buscou outras maneiras de se manter ocupado fora do futebol.

Com sua eliminação na edição Disney Night do DWTS, Peterson provavelmente continuará a buscar ligações de franquias da NFL. Embora improvável neste momento de sua carreira, o jogador de 38 anos espera ter outra chance com as lesões que assolam a posição do RB no decorrer da temporada.

Adrian Peterson: um dos muitos jogadores da NFL que se tornou competidor do ‘DWTS’

Adrian Peterson, na coreografia Dancing with the Stars da semana passada.

Com sua nova eliminação, Adrian Peterson se junta a um grande número de jogadores da NFL que testaram a sorte no programa. A lista inclui: