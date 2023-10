Advogado de Britney Spears pronto para fazer acordo com Jamie Spears

Britney Spears ‘advogado enviou um e-mail para o representante do advogado Jamie Spears lançando inúmeras acusações contra seu pai – abrindo a porta para negociações de acordo – mas fomos informados de que o advogado de Jamie não aceitou, dizendo que ele estragou tudo ao esperar muito tempo.

Duas fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Matheus RosengartO e-mail de começou com um reconhecimento de que Jamie estava com a saúde debilitada e que este poderia ser um momento apropriado para reconhecer seus supostos crimes durante a tutela e pagar a Britney uma quantia não especificada para que a disputa legal pudesse ser encerrada.