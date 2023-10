Advogado de Schumacher explica por que não há ‘relatório final’ sobre sua condição

Felix Damm, o advogado de imprensa de longa data do Schumacher família, discutiu a gestão da extensa privacidade que envolve Michael Schumachera saúde.

Ele também falou sobre a ausência de um relatório oficial sobre seu estado, quase 10 anos após o acidente de esqui em Meribel, na França.

Droga recordou a intensa presença mediática à porta do Hospital de Grenoble nos dias que se seguiram ao acidente, onde foram divulgados os primeiros detalhes gerais sobre SchumacherOs ferimentos de foram compartilhados durante coletivas de imprensa com os médicos assistentes.

“Ainda tenho na mente a imagem de muitos jornalistas e fotógrafos que, durante dias após o acidente, esperaram por informações fora do hospital de Grenoble”, disse à publicação alemã LTO.

“Para aliviar a pressão, as primeiras informações gerais sobre as lesões foram dadas em conferências de imprensa em que também estiveram presentes os médicos assistentes.

“Na verdade, o conteúdo era classificado como privado. Isso era realmente novo. Até então, informações sobre assuntos privados eram absolutamente tabu.”

Quanto à ausência de um relatório final de saúde sobre o F1 lenda, Droga revelou que eles consideraram isso, mas decidiram não fazê-lo.

Tal relatório seria insuficiente, uma vez que o público procuraria continuamente actualizações, criando um dilema jurídico caso desejasse suprimir a informação mais tarde.

“Sempre foi uma questão de proteger coisas privadas”, Droga adicionado.

“É claro que discutimos muito sobre como tornar isso possível, por isso também consideramos se um relatório final sobre Michaela saúde pode ser a maneira certa de fazer isso.

“Mas isso não teria sido o fim e seria necessário haver relatórios constantemente atualizados.

“A mídia perguntava repetidamente ‘E como ele está agora?’, um, dois, três meses ou anos após a mensagem.

“E se quiséssemos então tomar medidas contra esta informação, teríamos que lidar com o argumento da divulgação voluntária que teríamos feito”.

Droga também destaca que nem mesmo amigos podem discutir Schumachercondição, pois isso poderia ser contestado legalmente.

Isto protege contra a divulgação involuntária de informações privadas por amigos ou conhecidos.

“Se não for a própria pessoa em questão, mas amigos ou conhecidos que divulgam informações privadas, não se trata de um caso de ‘auto-revelação voluntária’ de privacidade”, Droga observado.

“Portanto, o titular dos dados pode defender-se da divulgação de circunstâncias privadas mesmo que a informação provenha de conhecidos”.

O que sabemos sobre a saúde de Michael Schumacher?

Pouco se sabe sobre Schumachercondição atual, exceto que ele saiu do coma em 2014 e continua incapaz de se comunicar ou andar. Sabe-se que ele é cuidado em casa por uma equipe médica substancial.

Drogaas ações legais contra meios de comunicação que publicam informações imprecisas forneceram uma visão limitada sobre Schumachersituação.

O advogado observa a capacidade da mídia de fabricar histórias com base em informações mínimas, destacando casos em que as revistas criaram conteúdo por meio de entrevistas geradas por IA.

Droga reconheceu que os fãs estão ansiosos por atualizações sobre Schumachermas acredita que a maioria dos apoiantes pode compreender e respeitar a necessidade de privacidade devido ao processo em curso desde o acidente.

“Infelizmente, uma recente reportagem da imprensa nos obriga a esclarecer que a alegação de que Michael poderia se mudar novamente não é verdadeira”, reconheceu.

“Fiquei surpreso com o quanto a mídia noticia, apesar de não haver informações confiáveis; com a quantidade de supostas histórias que podem ser criadas a partir de zero informação.

“Como resultado, foi tão longe que Die Aktuelle simplesmente inventou uma entrevista gerada por IA e colocou-a na primeira página.

“Quando uma manchete de revista dizia ‘Ele não está mais entre nós’ e criava a impressão de mau gosto de que Michael Schumacher morreu, a editora teve que pagar 100.000 euros por isso.

“Não conheço nenhum caso em que tenha sido paga uma compensação monetária mais elevada pela publicação de um acórdão. Isto pode definitivamente ser considerado um sucesso”.