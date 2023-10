Aeronáutica oferece 500 vagas SEM CONCURSO para profissionais até 40 anos

A Força Aérea Brasileira (FAB) está oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira militar. A instituição abrirá mais de 500 vagas sem concurso público para pessoas com até 40 anos de idade. Essa é uma ótima chance para aqueles que desejam seguir uma carreira na área da Aeronáutica e desfrutar de uma remuneração inicial acima de R$5.000,00.

Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes dessa oportunidade e como é possível entrar na FAB sem a necessidade de um concurso público.

A carreira na Aeronáutica sem concurso público

Diferentemente dos concursos públicos tradicionais, a seleção para ingressar na Aeronáutica sem concurso é feita por meio do Serviço Militar Voluntário. Essa modalidade permite que candidatos voluntários ingressem na Força Aérea Brasileira por um período de até oito anos.

Durante esse tempo, esses militares temporários recebem remuneração e têm a oportunidade de exercer suas funções dentro da instituição.

Remuneração e benefícios na Aeronáutica

Um dos grandes atrativos para quem deseja ingressar na Aeronáutica é a remuneração oferecida aos militares. O salário inicial para um terceiro-sargento, por exemplo, é de R$3.825,00. No entanto, é importante destacar que existem vantagens adicionais que podem elevar esse valor, como o adicional de habilitação e o adicional militar de compensação orgânica.

Com esses adicionais, a remuneração inicial bruta pode chegar a R$5.500,00. Para entender melhor a estrutura salarial da Aeronáutica, é possível consultar a tabela disponibilizada pelas Forças Armadas Brasileiras, com base na lei 13.954 de 2019. Essa tabela detalha os salários e adicionais que são aplicados aos militares da FAB.

Para participar do processo seletivo da Aeronáutica, é necessário cumprir alguns requisitos básicos. O candidato deve ser brasileiro, voluntário e ter até 40 anos de idade. Além disso, é preciso possuir os requisitos específicos exigidos para a área profissional pretendida.

É importante ressaltar que os candidatos que já foram militares ativos não podem ter completado mais de 72 meses de efetivo serviço prestado às Forças Armadas. Outro ponto importante é que o candidato precisa estar classificado, no mínimo, como “Bom Comportamento”, caso seja praça da ativa.

Além disso, não é permitido ser praça estabilizada das Forças Armadas ou de Força Auxiliar. Também é necessário possuir idoneidade moral, não estar respondendo a processos criminais e não ter sido condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo para ingressar na Aeronáutica sem concurso é composto por diversas etapas. O candidato deve passar pela entrega de documentos, validação documental, avaliação curricular, concentração inicial, inspeção de saúde, teste de avaliação do condicionamento físico e concentração final e habilitação à incorporação.

Cada etapa tem o objetivo de avaliar diferentes aspectos do candidato, como sua documentação, histórico curricular, saúde e condicionamento físico. É importante que os candidatos acompanhem os editais e comunicados oficiais divulgados pela FAB para saberem todas as informações necessárias sobre cada etapa do processo seletivo.

Áreas de atuação na Aeronáutica

A Aeronáutica oferece oportunidades em diversas áreas de atuação. Os profissionais de nível médio podem se candidatar para as áreas de administração, comunicações, eletricidade, enfermagem, eletromecânica, eletrônica, informática, logística, meteorologia, obras, produção de áudio e vídeo, radiologia, saúde bucal, topografia, entre outras.

É importante ressaltar que cada área possui requisitos específicos, e os candidatos devem atender a esses requisitos para serem considerados aptos para a função desejada. É fundamental ler atentamente o edital e verificar se possui os requisitos necessários antes de se inscrever no processo seletivo.

Inscrições e prazo

As inscrições para o processo seletivo da Aeronáutica sem concurso público podem ser feitas por meio do site oficial da instituição. É necessário acessar o link de inscrição e seguir as instruções disponibilizadas. O prazo para realizar as inscrições encerra às 23:59h do dia 14/11/2022.

Ademais, a oportunidade de ingressar na Aeronáutica sem concurso público é uma excelente chance para quem busca uma carreira na área militar. Com mais de 500 vagas disponíveis e salários atrativos, essa é uma oportunidade única. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos, etapas do processo seletivo e prazo de inscrição.

Participar desse processo pode ser o primeiro passo para uma carreira de sucesso na Aeronáutica. Não perca essa chance e garanta seu futuro profissional na Força Aérea Brasileira.