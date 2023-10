AEW criticada por publicar uma história anti-semita em meio à guerra em Israel

AEW está recebendo sérias críticas dos fãs online depois que alguns de seus lutadores participaram de uma história anti-semita na noite de terça-feira… poucos dias após os ataques hediondos em Israel.

O polêmico segmento foi ao ar no final do episódio AEW Dynamite desta semana, quando o campeão mundial MaxwellJacob Friedmanque é judeu, iniciou uma troca promocional com Suco Robinson.

Durante a partida, Robinson e seus companheiros de equipe do Bullet Club Gold estavam provocando Friedman e tentando atraí-lo para uma partida futura… quando, de repente, Robinson puxou um rolo de moedas.

Escrito no pacote de moedas de US$ 10 estava o nome “Friedman” – e quando Robinson o mostrou para a câmera e depois para MJF, ele gritou no microfone: “Você sabe o que eu faço com isso, Sonny Jack? bouba!”

A cena foi amplamente criticada nas redes sociais como antijudaica… como Friedman disse repetidamente no passado que quando ele era adolescente, os valentões atiravam-lhe moedas e diziam-lhe: “Pegue isso, garoto judeu. Escolha isto.” acima.”

Os fãs ficaram irados com a decisão da organização de luta livre de transformar tudo em um enredo esta semana… considerando todo o terror que está acontecendo. atualmente acontecendo em Israel.

Da parte de Friedman, ele realmente quebrou as moedas como parte da promoção do programa de terça-feira … gritando para Robinson: “Se você chegar perto de mim com essas moedas, vou acabar com sua vida, seu pedaço de merda! ” Mais tarde, ele recorreu ao X para abordar o assunto também.

Esta noite aquele pedaço de merda, Juice Robinson, decidiu contar uma história da minha infância que me deixou assustado. Estou feliz que ele tenha feito isso. Ele trouxe consciência para algo que todos nós passamos de uma forma ou de uma forma em nossas vidas. Em nome de qualquer pessoa que já sofreu bullying por… pic.twitter.com/wc1oba4YFG -Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) 11 de outubro de 2023

@The_MJF

“Esta noite, aquele pedaço de merda, Juice Robinson decidiu trazer à tona uma história da minha infância que me deixou assustado”, escreveu o lutador famoso de 27 anos. “Estou feliz que ele tenha feito isso. Ele trouxe consciência para algo que todos nós passamos de uma forma ou de outra forma em nossas vidas. Em nome de qualquer pessoa que já foi intimidada por ser diferente em qualquer capacidade. Estou ansioso para deixando-o assustado também.”