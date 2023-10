Afinal, jogar sal no vaso sanitário serve pra que?

Você certamente já deve ter ouvido alguém mencionar que jogar sal no vaso sanitário é um truque para evitar entupimentos. Mas será que isso realmente funciona? Hoje, nós analisaremos essa afirmação e descobrir se realmente há benefícios em utilizar sal para a manutenção do vaso sanitário.

Mitos e fatos sobre jogar sal no vaso sanitário

Existem muitos mitos e dicas caseiras circulando sobre como manter o vaso sanitário limpo e evitar entupimentos.

Entre essas dicas, uma das mais populares é a de jogar sal no vaso. No entanto, de acordo com especialistas, isso não passa de um mito.

Afinal, o sal não possui propriedades que ajudem na limpeza do vaso sanitário ou prevenir entupimentos.

Limpeza e higienização corretas do vaso sanitário

Para manter seu vaso sanitário em boas condições e evitar entupimentos, é essencial adotar uma rotina adequada de limpeza e higienização.

Assim, o uso de produtos específicos para limpeza de sanitários, como desinfetantes e escovas próprias, é fundamental.



Também é importante escovar bem a superfície interna do vaso, removendo qualquer depósito de resíduos.

A parte externa também não pode ser deixada de fora, afinal, pode acumular muitas bactérias ao longo do tempo por estar exposta e precisa ser bem limpa regularmente.

Ação do sal no vaso sanitário

Embora o sal não seja eficaz para limpar ou prevenir entupimentos no vaso sanitário, ele pode ter alguma ação útil em outros casos.

Por exemplo, se você estiver enfrentando odores desagradáveis no banheiro, uma solução de água e sal pode auxiliar a neutralizá-los temporariamente.

Para isso, basta diluir uma colher de sopa de sal em um copo de água e borrifar no sanitário.

Sal como produto de limpeza

Apesar de não ser o mais eficaz dos produtos na limpeza do vaso sanitário, o sal pode ser usado de outras formas na hora da faxina.

Por exemplo, para limpar panelas esmaltadas e deixá-las como se fossem novas.

Para isso, basta misturar partes iguais de sal e vinagre e utilizar a misturinha na panela na hora da lavagem.

Além disso, para lavar aquelas panelas especialmente engorduradas, basta polvilhar sal por cima delas.

Em seguida, retire o sal com um papel e prossiga para a lavagem normal das panelas, que agora serão bem mais fáceis de desengordurar.

Outras formas de prevenir entupimentos

Se o objetivo é prevenir entupimentos no vaso sanitário, há outras medidas mais eficazes do que o uso de sal.

Em primeiro lugar, é importante evitar o descarte inadequado de objetos no vaso, como papel higiênico excessivo, absorventes, cotonetes ou fraldas descartáveis.

Além disso, a manutenção regular da rede de esgoto da casa, com a limpeza periódica das caixas de gordura e esgoto, também é fundamental para prevenir problemas de entupimento.

Mas caso seu vaso sanitário acabe entupido, o mais recomendado é usar produtos específicos para esse problema, sendo facilmente encontrados no mercado.

Ação corrosiva do sal em outras partes do banheiro

Outro aspecto importante a ser considerado é que, ao jogar sal no vaso sanitário, há o risco de corrosão em outras partes do banheiro, como registros, encanamentos e até mesmo a cerâmica do vaso em si.

Isso ocorre porque a água do vaso sanitário também entra em contato com esses componentes, levando o sal a agir de forma corrosiva, especialmente se houver um acúmulo ao longo do tempo.

Alternativas para a limpeza ao invés do sal no vaso sanitário

Além dos produtos químicos específicos para a limpeza do vaso sanitário, existem alternativas mais naturais e menos agressivas ao meio ambiente.

O vinagre branco, por exemplo, pode ser utilizado tanto para desinfetar como para limpar as manchas que possam surgir ao longo do tempo.

Para isso, basta diluir uma pequena quantidade de vinagre em água e aplicar nas áreas afetadas.

Agora, você já sabe que jogar sal no vaso sanitário não possui nenhum benefício comprovado na prevenção de entupimentos ou na limpeza do sanitário.

Pelo contrário, essa prática pode até mesmo ser prejudicial para outras partes do banheiro. Portanto, é importante adotar uma limpeza regular e adequada, além de evitar o descarte incorreto de objetos no vaso.

E, se você deseja utilizar produtos mais naturais, existem alternativas eficazes que não envolvem o uso de sal, que, por outro lado, pode ser muito útil em outras áreas da limpeza.

