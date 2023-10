Muitas pessoas têm dúvidas com relação a quem não pode receber Bolsa Família e em quais circunstâncias o benefício é negado.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com informações importantes sobre esse assunto. A seguir, você poderá tirar as suas dúvidas e compreender melhor se a sua família pode ser considerada apta ou não.

Entretanto, lembre-se de também levar os seus documentos no CRAS para verificar a possibilidade de receber, combinado?

Dito isso, vamos às informações de hoje!

Afinal, quem NÃO PODE receber Bolsa Família?

Na hora de fazer o cadastro no programa social do Governo, é importante entender quem não pode receber Bolsa Família. Assim, você terá mais clareza na hora de apresentar os dados da sua família, tendo mais chances de ser aceito no programa.

Para entender melhor as regras, acompanhe abaixo uma explicação simplificada da principal regra do programa Bolsa Família:

Famílias com renda per capita acima de R$ 218

A regra fundamental que rege a qualificação para o programa Bolsa Família está relacionada à renda mensal da família.



Isso porque, a ideia do programa social é, justamente, oferecer subsídios para que famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica possam ter mais qualidade de vida e uma renda que propicie uma alimentação e moradias mais dignas.

Nesse caso, a renda máxima da família, por pessoa, deve ser de R$ 218.

Para calcular, é simples:

Some toda a renda familiar, considerando os salários de todos que moram com você e possíveis rendas informais, como trabalhos sem carteira assinada; Em seguida, divida o valor total pelo número de membros da família, incluindo aqueles que não têm salário, como pessoas desempregadas, crianças e adolescentes; Feito isso, você terá o valor da renda per capita de sua família. Se ele for menor do que R$ 218, a sua família está elegível ao programa.

É importante ter em mente, também, que apesar de a renda familiar ser a regra básica do Bolsa Família, outros requisitos são considerados para o mantimento da família no programa.

Por exemplo, famílias com crianças pequenas devem garantir o acompanhamento nutricional desses pequenos para não sofrer bloqueios.

Além disso, a vacinação da família também deve estar em dia, sempre respeitando o calendário nacional.

Bloqueios de benefícios podem acontecer em alguns casos

Além de compreender quem não pode receber Bolsa Família, devemos estar atento às situações que podem levar ao bloqueio do benefício.

Por exemplo, se você fizer o seu cadastro no CadÚnico sem considerar a inclusão de todos os membros da sua família, em algum momento isso pode resultar em uma inconsistência no sistema.

Consequentemente, pode haver o bloqueio do seu cadastro, até que você regularize a situação atualizando os dados e garantindo que todas as informações sejam verídicas e corretas.

Lembre-se, é muito importante apresentar informações verídicas, até porque, cedo ou tarde o benefício pode ser bloqueado e, dependendo do motivo do bloqueio, até mesmo o cancelamento poderá acontecer.

Portanto, se sua família está elegível ao programa, não há motivo para apresentar informações falsas que podem desencadear punições e bloqueios.