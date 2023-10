Afinz está CONTRATANDO PESSOAS em duas regiões

A Afinz, empresa de serviços financeiros, com um portfólio completo de soluções, que conecta negócios e consumidores para construir um marketplace adequado à realidade do Brasil, está contratando novas pessoas para preencher sua equipe. Desse modo, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Especialista em Crédito – Sorocaba – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) Comercial – Recife – PE – Efetivo;

Operador (a) de Atendimento – Sorocaba – SP – Temporário;

Operador (a) de Cobrança – Sorocaba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Sorocaba – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Afinz

Sobre a Afinz, podemos destacar que a empresa atua com: cartões de crédito, financiamento, antecipação de recebíveis, seguros, plataforma de e-commerce e com a plataforma aberta de investimentos estão entre os produtos disponibilizados.

Na área de meios de pagamento, atua como participante direto do PIX e como adquirente no comércio físico e eletrônico. É pioneira no lançamento de um marketplace para negociação de recebíveis de cartões de crédito de todas as adquirentes do mercado.

Por fim, mantém o mesmo DNA de crédito, competência consolidada ao longo de décadas, com uma marca jovem e um plano de negócio robusto que amplia a sua oferta de produtos e serviços.

Como efetivar a sua candidatura?

Bom, agora que as vagas da Afinz já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



