Agora você pode pagar boletos com cartão de crédito; veja como

A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar uma nova funcionalidade em suas lotéricas: agora é possível pagar boletos com cartão de crédito. Essa medida pode ser vista como um sinal de que os bancos tradicionais estão se adaptando ao mundo digital e buscando oferecer mais opções e comodidade aos seus clientes.

Como funciona o pagamento de boletos com cartão de crédito na Caixa

Essa nova opção de pagamento está sendo oferecida através da parceria entre a Caixa e a FISERV, uma das maiores fintechs do mundo. Através dessa parceria, os clientes da Caixa poderão utilizar seus cartões de crédito para pagar boletos e contas nas lotéricas, de forma prática e rápida.

É importante ressaltar que, ao optar por pagar boletos com cartão de crédito na Caixa, é necessário estar ciente das taxas de juros envolvidas. Confira abaixo as taxas para essa modalidade de pagamento:

Cartão de crédito: juros de 2,98%

Cartão de débito: juros de 0,98%

Vantagens de pagar boletos com cartão de crédito na Caixa

Apesar das taxas de juros, pagar boletos com cartão de crédito na Caixa pode trazer algumas vantagens para os clientes. A principal delas é a possibilidade de ter um prazo maior para pagar as contas, já que o valor será lançado como uma nova fatura no cartão de crédito. Isso pode ser especialmente útil em momentos de aperto financeiro, quando é necessário ganhar um pouco mais de tempo para quitar os boletos.

Além disso, o pagamento com cartão de crédito também pode trazer benefícios como acúmulo de pontos e milhas, dependendo do programa de recompensas do seu cartão. Esses pontos podem ser utilizados para resgatar produtos, serviços ou até mesmo abater o valor da próxima fatura.

Caso você esteja pensando em utilizar essa nova opção de pagamento, uma maneira de cortar gastos é escolher um cartão de crédito sem anuidade. Existem diversas opções disponíveis no mercado, e é importante analisar cada uma delas para encontrar aquela que melhor se encaixa na sua vida financeira.

Para te ajudar nessa escolha, preparamos uma lista com os melhores cartões de crédito sem anuidade. Confira abaixo:

Comodidade e flexibilidade

A possibilidade de pagar boletos com cartão de crédito nas lotéricas da Caixa é uma novidade que traz mais comodidade e flexibilidade aos clientes. Apesar das taxas de juros envolvidas, essa opção pode ser vantajosa em determinadas situações, como a necessidade de prorrogar o prazo de pagamento de uma conta.

Caso você opte por utilizar essa modalidade de pagamento, lembre-se de analisar as opções de cartões de crédito sem anuidade disponíveis no mercado. Assim, você poderá aproveitar os benefícios do pagamento com cartão de crédito, acumular pontos e milhas e ainda economizar com a isenção da anuidade.

A Caixa Econômica Federal está mostrando que está antenada às demandas do mercado e buscando inovar para oferecer sempre o melhor para os seus clientes. A opção de pagamento de boletos com cartão de crédito é mais um exemplo disso, trazendo praticidade e facilidade para o dia a dia dos brasileiros.

Não deixe de aproveitar essa nova funcionalidade e desfrute de todas as vantagens que o pagamento com cartão de crédito pode oferecer.