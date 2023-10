AGP Brasil está NA PROCURA por profissionais no mercado

Saiba mais informações e se candidate agora mesmo!

A AGP Brasil, empresa que é líder global em design e fabricação de vidros especiais de alta tecnologia, está na procura por novos profissionais em solo paranaense. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de opções disponíveis:

Analista de Processos JR – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Assistente Técnico de Produto – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – São José dos Pinhais – PR – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Manufatura – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Operador (a) de Logística I – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Operador (a) de Produção PCD – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Soldador (a) – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção – São José dos Pinhais – PR – Efetivo.

Mais sobre a AGP Brasil

Dando mais detalhes sobre a AGP Brasil, vale frisar que estamos falando de uma empresa que possui o propósito de ser ser considerada a marca líder mais confiável, competitiva e inovadora em soluções blindadas. Atualmente tem 6 plantas e 2 Tech Centers na Europa e América do sul, além de escritórios comerciais em 20 países.

No Brasil, a fábrica fica localizada na cidade de São José dos Pinhais-PR, onde atendemos o mercado nacional e internacional com a produção de vidros blindados automotivos e militares, sendo a maior fábrica em capacidade de produção no mundo.

AGP atua em 3 segmentos diferentes no mercado de vidros:

e-Glass: vidros de alta complexidade e tecnologia, voltados principalmente para carros elétricos;

Blindado Automotivo: vidros blindados de alta qualidade, desempenho e performance que garantem máxima proteção ao usuário;

Blindado Militar: vidros com alta qualidade e durabilidade, voltados para veículos militares e também aplicações marítimas.

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

